Trump: Elon Musk bir tren kazası

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Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Musk’ın ABD’de üçüncü siyasi parti kurmaya yönelik planlarına tepki gösterdi. Üçüncü partilerin “tam ve toplam yıkım ve kaos oluşturmakta” iyi olduklarını öne süren Trump, “güvenlerini ve akıllarını kaybetmiş radikal sol demokratlarla yeterince buna sahibiz” ifadesini kullandı.

‘PARTİ FİKRİ SAÇMA’

Trump, hafta sonu gazetecilere yaptığı açıklamada da Musk’ın üçüncü parti kurma fikrini “saçma” bulduğunu bildirmiş, işinsanının bu yöndeki çabalarını eleştirmişti. Musk X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, cuma günü ABD’nin bağımsızlık gününün kutlandığına atıfta bulunarak, “Bağımsızlık Günü, iki partili (bazıları tek partili der) sistemden bağımsızlık isteyip istemediğinizi sormak için mükemmel bir zamandır” ifadesini kullanmıştı.