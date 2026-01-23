Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı

×
ABD Başkanı Donald Trump, Davos'taki temasları sırasında morarmış elinin kameralara yansımasına ilişkin konuştu. Trump, Davos dönüşü sırasında uçaktaki basın mensuplarına elindeki morluğun sebebini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'taki 56. Dünya Ekonomi Forumu (WEF) toplantılarının ardından Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gezisini değerlendirdi.

Davos'taki temasları sırasında morarmış eli kameralara yansıyan Trump, sağlık durumunun sorulması üzerine "gayet iyi durumda olduğunu" söyledi.

Trump, morarmış ve şişmiş olan elini masaya çarptığını, daha sonra aspirin aldığını anımsatarak, "Kalbinizi seviyorsanız aspirin alın derim. Ama küçük morluklar istemiyorsanız aspirin almayın. Ben büyük aspirin alıyorum. Büyük aspirin aldığınızda, moraracağınızı söylüyorlar. Doktor, 'bunu almanıza gerek yok efendim, çok sağlıklısınız' dedi. Ben ise 'riske girmeyeceğim' dedim. Bu ilacı almanın yan etkilerinden biri bu." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de ABD medyasına yaptığı açıklamada, Trump'ın bir etkinlik sırasında imza masasının köşesine elini çarptığını ve bunun sonucunda elinde morluk oluştuğunu anlattı.

Leavitt, daha önceki bir açıklamasında da Trump'ın elinde oluşan bir morluk için, "Aspirin kullanan birinin sık sık el sıkışmaktan kaynaklanan doku hasarı." değerlendirmesini yapmıştı.

79 yaşındaki Trump'ın "standart bir kardiyovasküler önleme rejiminin parçası" olarak düzenli aspirin kullandığı biliniyor.

