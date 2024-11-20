Trump ekibinde Musk kavgası... ABD basını iddia etti

Haberin Devamı

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın en yakın danışmanı ve sağ kolu haline gelen dünyanın en zengin işinsanı Elon Musk’ın, diğer danışmanlar ile arasının iyi olmadığı ve kavgaların çıkmaya başladığı iddiaları artmaya başladı. Axios’un haberine göre geçtiğimiz hafta Devlet Verimlilik Bakanı rolü için uygun görülen Musk, Trump’ın uzun süredir danışmanlığını yapan Boris Epshteyn’e sert çıkıştı. Trump’ın kabine tercihlerini basına sızdırdığı gerekçesiyle Musk’ın Epshteyn’e bağırdığı ve fırçaladığı iddia edildi. Olayın geçen hafta çarşamba günü Trump’ın Florida’daki malikanesinde gerçekleştiği bildiriliyor. Akşam yemeğine katılan görgü tanıklarının bu kavgayı “büyük bir patlama” olarak nitelendirdiği de iddialar arasında.

‘TAMAMEN SAÇMALIK’

New York Post gazetesine konuşan bir Trump ekibi kaynağı ise Axios’un haberini “tamamen saçmalık” diyerek yalanladı. Post’un ulaştığı kaynak, “Hem Elon’u hem de Boris’i yakından tanıyan kişiler, tüm hikâyenin tamamen saçmalık olduğunu açıkça belirtiyorlar” dedi.

Haberin Devamı

AİLEDEN BİRİ GİBİ

Seçim kampanyası döneminde Trump’a destek açıklamasıyla birlikte Cumhuriyetçi adayın en büyük müttefiklerinden biri olan Musk, seçim sonuçlarından bu yana Trump’ın yanından ayrılmıyor. Sürekli Trump’ın etrafında olduğu gözlenen Musk, Trump aile fotoğrafına da girmişti. Hatta CNN’in iddiasına göre Musk, Trump’ın kabine seçimlerinde de direkt etkiye sahip. Geçen hafta sonu Trump ile birlikte boks maçı izlemek için New York’a giden ve yan yana oturan Musk, daha sonra uçakta da Trump, Trump’ın oğlu ve Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. ile birlikte hamburger yerken görüntülenmişti. Bu arada Trump, Dr. Mehmet Öz’ü Medicare ve Medicaid Hizmetleri Müdürlüğü’nün başına, Cantor Fitzgerald’ın CEO’su Howard Lutnick’i de Ticaret Bakanlığı’na aday gösterdiğini açıkladı.

TRUMP DANSI MODA OLDU

ABD’de Cumhuriyetçi destekçisi sporcular arasında ‘Trump dansı’ ile kutlama yapmak moda oldu. Donald Trump’ın mitinglerde yaptığı spontane dans hareketleri spor etkinliklerinin eğlencesi oluyor.

Haberin Devamı

ABD’nin yıldız futbolcusu Christian Pulisic, Jamaika’ya karşı alınan 4-2’lik galibiyette attığı ilk golde Trump dansıyla kutlama yaptı. ‘Trump dansını’ geçtiğimiz günlerde de Amerikan futbolu takımı Las Vegas Raiders’ın yıldızı Brock Bowers yapmıştı.