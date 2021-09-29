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‘Trump ekibi Assange’ı öldürmeyi tartıştı’

#Julian Assange#Trump#ABD
‘Trump ekibi Assange’ı öldürmeyi tartıştı’

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı’nın (CIA), Beyaz Saray’a 2012’de Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği’ne sığınan WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’a suikast düzenleme planları sunduğu öne sürüldü.

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Yahoo News’in eski ABD yetkilileriyle yapılan görüşmelere dayandırdığı özel haberinde, WikiLeaks’in CIA’in bilgisayar korsanlığı ve gizli takip tekniklerini detaylandıran belgeleri 2017’de yayımlamasıyla Assange’ın kurumun kara listesine girdiği iddia edildi.

Donald Trump yönetiminde dışişleri bakanlığı da yapan dönemin CIA Başkanı Mike Pompeo’nun, Trump yönetiminin üst düzey yetkililerinin de bulunduğu bir toplantıda planları gündeme getirdiği öne sürüldü. Rusya’nın Assange’ı kaçırmayı planladığına dair bir istihbaratın suikast planını gündeme getirdiği iddia edildi. Assange’ın olası kaçışını önlemek için Londra’da Rus ajanlarla silahlı çatışmaya girmek, Assange’ın kaçırılacağı arabaya çarpmak, Rus uçağının tekerleklerini patlatmak planlarının olduğu öne sürüldü. WikiLeaks’in gizli ABD diplomatik yazışmalarını yayınlamasıyla ilgili suçlamalarla karşı karşıya kalan Assange, 2012’de Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği’ne sığınmış, Ekvador’un korumasını geri çekmesinin ardından Nisan 2019’da İngiltere tarafından tutuklanmıştı.

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#Julian Assange#Trump#ABD