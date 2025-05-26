Trump ek vergileri 'şimdilik' erteledi... Uzmanların endişesi geçmedi: 'ABD ve AB arasında yıllarca sürecek bir ticaret savaşını tetikleyebilir'

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ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ne (AB) uygulamayı planladığı yüzde 50'lik gümrük vergilerini 9 Temmuz'a kadar ertelediğini bildirdi. Erteleme kararı, Trump'ın Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından geldi.

New Jersey'deki Morristown Havaalanı'nda gazetecilere konuşan Trump, von der Leyen ile "oldukça olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini" ve "vergileri erteleme konusunda anlaştıklarını" belirtti. Von der Leyen ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, müzakerelerin hızlı şekilde ilerletilmesine hazır olduklarını ancak iyi bir anlaşmaya varılabilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu kaydetti.

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Von der Leyen, Trump ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "AB ve ABD dünyanın en önemli ve yakın ticaret ilişkisini paylaşıyor. Avrupa görüşmeleri hızla ve kararlı bir şekilde ilerletmeye hazır" ifadelerini kullandı.

BRÜKSEL GERİ ADIM ATMAYINCA VERGİLERİ ERTELEDİ

Trump'ın eski ekonomi danışmanı Stephen Moore, ABD Başkanı'nın AB'ye uygulamakla tehdit ettiği yüzde 50'lik gümrük vergilerini bir "deneme" diye niteledi. Moore, eski patronunun AB'den bir anlaşma alabilmek için vergileri silah gibi kullandığını ifade etti.

NBC News'ün yayımladığı analizde, Trump'ın AB'ye karşı hamlelerinin "yıllarca sürecek bir ticaret savaşını tetikleyebileceği" iddia edildi. NBC News, AB'nin ABD'ye 600 milyar dolardan fazla ihracat yaptığını bildirdi. Haberde, ABD'nin Birlik'e yaklaşık 370 milyar dolarlık ihracat yaptığı da kaydedildi.

Trump'ın Brüksel'den bir anlaşma teklifi almayı umduğunu söyleyen Moore, Brüksel'in geri adım atmaması üzerine ABD'nin ek vergileri ertelemek zorunda kaldığını aktararak, AB ve ABD arasındaki "mücadelenin geçici olmayabileceği" uyarısını yaptı. Habere göre, Trump'ın ek vergileri uygulamaya çalışması, taraflar arasında uzun soluklu bir mücadelenin başlangıcına işaret ediyor olabilir.

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Trump, ilk Başkanlık döneminde 2020 yılındaki Dünya Ekonomik Forumu'nda Von der Leyen ile bir oturuma katılmış, burada da AB'nin ABD'yi ekonomik olarak suistimal ettiğini dile getirmişti.

DOLAR, 2023'TEN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYEYE İNDİ

Trump, nisan ayında AB'den gelen ürünlere yüzde 20 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuş, ancak daha sonra bu oranın geçici olarak yüzde 10'a düşürüldüğünü açıklamıştı. Geçtiğimiz cuma günü yeni bir açıklama yapan Trump, AB'nin müzakereleri yavaşlattığını ve Amerikan şirketlerini haksız yere hedef aldığını öne sürerek vergilerin yüzde 50'ye çıkarılacağını dile getirdi. ABD Başkanı, AB ile müzakerelerin "hiçbir sonuca ulaşmayacağını" da savunmuştu.

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Bu açıklamaların ardından dolar, cuma günü aralık 2023'ten bu yana en düşük seviyesine gerilemişti.

Trump'ın vergileri artırma kararı, dünya borsalarında da karışıklığa yol açtı. ABD Başkanı'nın dün vergileri ertelemesinin ardından ise bu sabah küresel piyasalar sakin seyretti.

AB'NİN TAVRI SERTLEŞTİ

Politico'nun haberinde, AB'nin son günlerde Trump ile müzakereleri yürütürken daha sert bir tavır takındığı öne sürüldü. AB Ticaret Şefi Maros Sefcovic, cuma günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ABD ve AB arasındaki ticaretin "eşsiz olduğunu" ancak bu ilişkinin "tehditlerle değil saygıyla" yönlendirilmesi gerektiğini bildirdi. Sefkovic, AB'nin kendi çıkarlarını korumaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

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Hafta sonu müzakerelere devam eden AB ve ABD, dün geçici bir anlaşmaya vardı. ABD, tarifeleri temmuz ayına kadar ertelerken, AB de Trump'ın kabul edebileceği bir ticaret anlaşması için diyaloğu sürdürmeye karar verdi.

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AB, TRUMP'IN NE İSTEDİĞİNİ ANLAMAKTA ZORLANIYOR

Bloomberg'in haberine göre, AB yetkilileri, ticaret müzakerelerinde Trump'ın beklentilerini anlamakta zorluk yaşadı. ABD Başkanı'nın sık sık karar değiştirdiğine dikkat çeken uzmanlar, Trump'ın müzakereler sonucunda ne elde etmeye çalıştığının belirsiz olduğunu öne sürdü.

Fox News'e röportaj veren ABD Hazine Bakan Yardımcısı Michael Faulkender, AB ile yürütülen müzakerelerde hem Birlik'le hem de ayrı ayrı ülkelerle görüşülmesi gerektiğini ve bu durumun süreci zorlaştırdığını söyledi. Görüşmelerin "karmaşık" bir durumda olduğu bilgisini veren Faulkender, AB ile anlaşmaya yakın olup olmadıklarına ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

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Bloomberg Economics'in hesaplamalarına göre, yüzde 50'lik gümrük vergisi uygulaması hayata geçerse, 321 milyar dolarlık AB-ABD ticareti ciddi oranda olumsuz etkilenecek. Uzmanlar, ek vergilerin ABD ekonomisinde yüzde 0,6'lık bir daralmaya yol açabileceğini belirtti. Öte yandan, ABD'de enflasyonun da yüzde 0,3 artabileceği öngörüldü.

Faulkender, iki taraftan yetkililerin "makul ve adil" bir anlaşma yapmak için çalıştığını açıkladı.

TRUMP'IN AMACI NE?

Trump, cuma günü "AB ile bir anlaşma aramadığını" söyleyerek, Avrupa devletlerinin "ABD'den yararlanmak için bir araya geldikleri" görüşünü tekrarladı. ABD Başkanı, pazar günü yaptığı açıklamada ise ABD'de çipler, bilgisayarlar ve yapay zeka gelişimi gibi "büyük işler" yapmak istediğini, şirketleri üretim için denizaşırı ülkeler yerine ABD'de fabrika kurmaya teşvik etmeyi amaçladığını dile getirdi.

Apple ve Samsung gibi şirketlerin yurt dışında ürettiği akıllı telefonlara yüzde 25 vergi getirilmesini de gündeme getiren Trump, "Spor ayakkabı ve tişört üretmek istemiyoruz, askeri ekipman üretmek istiyoruz" diye konuştu.