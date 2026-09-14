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Trump duyurdu: Rusya ile Ukrayna arasında ‘enerji anlaşması’

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Ukrayna#Rusya
Trump duyurdu: Rusya ile Ukrayna arasında ‘enerji anlaşması’
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 18:19

ABD Başkanı Trump, Ukrayna ve Rusya'nın birbirlerinin enerji hedeflerine saldırmama konusunda anlaştığını söyledi ve dizel fiyatlarındaki artışın temel nedeninin İran değil, Ukrayna savaşı olduğunu belirtti.

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"UKRAYNA VE RUSYA ENERJİ HEDEFLERİNİ VURMAYACAK"

Paylaşımında Trump, "Ukrayna, Rus enerji hedeflerini vurmamayı kabul etti. Rusya da aynı şeyi yapmayı kabul etti. Dünya genelindeki dizel fiyatı artışının asıl nedeni İran değil büyük ölçüde Rusya-Ukrayna Savaşı'dır." ifadelerini kullandı.

ABD'de ortalama dizel fiyatı, arz sıkıntılarının etkisiyle geçen hafta ilk kez galon başına 6 doların üzerine çıkmıştı.

ABD’DE DİZEL FİYATLARI REKOR SEVİYEDE

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre ABD'de motorinin ortalama galon fiyatı, bugün 6,23 dolar ile rekor seviyede bulunuyor.

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#Trump#Ukrayna#Rusya

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