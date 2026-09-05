Trump duyurdu: Önce Putin sonra Zelenski: Savaşı sona erdirecek teklif

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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'da dört yılı aşkın süredir devam eden savaşı sona erdirmek için yeni bir diplomatik hamle başlattı. Trump, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'i Moskova ve Kiev'e gönderdiğini açıklarken, iki ismin Rusya ve Ukrayna liderleriyle temas kurarak barış masasının kurulması için çalışacağını kaydetti.

WITKOFF VE KUSHNER MOSKOVA VE KİEV'DE TEMASLARDA BULUNACAK

Üst düzey bir Ukraynalı yetkili, ABD'li temsilcilerin pazar günü Kiev'e ulaşmasının beklendiğini açıkladı. ABD merkezli Axios'un haberine göre Witkoff ve Kushner, bugün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile pazar günü ise Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşecek.

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Kremli, ziyarete ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada iki temsilcisinin barış konusunda ilerleme sağlanıp sağlanamayacağını değerlendireceğini söyledi.

TRUMP: SAVAŞI SONA ERDİRECEK BİR TEKLİF GÖTÜRÜYORLAR

Trump, Witkoff ve Kushner'in daha önce yürüttükleri diplomatik temaslara dikkat çekerek, iki ismin sonuç almak amacıyla Moskova ve Kiev'e gönderildiğini belirtti.

Trump, "İki harika müzakereci olan Steve Witkoff ve Jared Kushner'i gönderdim. Harika işler çıkardılar; biz de onları bir sonuç alıp alamayacağımızı görmek üzere oraya gönderdik. Bunu başarma ihtimalimiz yüksek olabilir," dedi.

ABD Başkanı, "Beraberlerinde savaşı sona erdirecek bir teklif götürüyorlar" ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu teklifin Ukrayna'nın daha önce gündeme gelen toprak tavizlerini içerip içermediği konusunda ise ayrıntı vermedi. ABD Başkanı, "Barışa dair bir fikrimiz var" demekle yetindi.

SAVAŞTA SALDIRILAR SÜRERKEN BARIŞ ÇABASI

ABD'nin yeni girişimi, Rusya ve Ukrayna'nın saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde geldi. Washington'ın İran'la yaşadığı gerilim nedeniyle barış girişimlerinin sekteye uğradığı belirtilirken, uzun menzilli füze ve insansız hava aracı saldırıları nedeniyle sivil kayıpların da arttığı ifade edildi.

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Zelenski'nin açıklamasına göre, Trump'ın duyurusundan yalnızca birkaç saat önce Rusya'ya ait bir İHA, Kiev'in merkezindeki Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) karargahını hedef aldı.

Zelenski, saldırıda SBU vekil başkanının ofisinin hedef alındığını ve savaşın başlamasından bu yana karargaha yönelik ilk saldırının gerçekleştirildiğini söyledi.

ZELENSKİ'DEN ABD TEMSİLCİLERİ İÇİN ATEŞKES ÖNERİSİ

Saldırının ardından Zelenski, Witkoff ve Kushner'in Kiev'de bulunacağı süre boyunca Rusya ile karşılıklı ateşkes uygulanmasını önerdi.

Zelenski, "Bizim tarafımızdan herhangi bir hava saldırısı düzenlenmeyecek. Rusya da bu görüşmelerin yürütülmesi için gereken süre boyunca karşılıklı olarak ateşkesi sağlamalıdır" dedi.

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Ancak Zelenski'nin açıklamasının ardından Rusya, saldırı düzenledi ve dört kişinin hayatını kaybettiği, beş kişinin yaralandığı aktarıldı.

Saldırı sonrası Zelenski, Moskova savaşı sürdürdüğü sürece Rus hava sahasının "tamamen güvensiz" olacağını ve Ukrayna'ya ait İHA'larla dolacağını söylemişti.

SAVAŞA ÜÇ GÜN ARA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gece yarısından itibaren Kiev'e yönelik saldırıların üç gün boyunca durdurulması talimatı verdi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, kararın Kiev'deki Amerikan temaslarının hazırlığı ve yürütülmesi kapsamında alındığını açıkladı.

Peskov, Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, söz konusu kararın Ukrayna'ya iletildiğini belirtti.

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Peskov, "Bu bilgi Ukrayna tarafına iletildi. Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün gece yarısından itibaren üç gün boyunca Kiev'e yönelik saldırıların durdurulması emrini verdi. Bu, Kiev'deki Amerikan temasları dolayısıyla alınmış bir karar" dedi.

WITKOFF VE KUSHNER'İN İLK KİEV ZİYARETİ

Witkoff ve Kushner'in ziyareti, Trump'ın çatışmayı sona erdirme vaadiyle geçen yıl yeniden göreve gelmesinden bu yana Kiev'e yapacakları ilk ziyaret olacak.

Gazze ve İran'daki ateşkes görüşmelerinde de rol alan iki isim, önceki diplomatik girişimler kapsamında Moskova'ya birçok kez gitmişti.

Yeni temaslar, ABD'nin Rusya ve Ukrayna arasında çözüm arayışını sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşiyor. ABD medyasına göre CIA Direktörü John Ratcliffe de kısa süre önce Moskova'ya giderek Rusya'yı NATO üyesi ülkelere yönelik herhangi bir saldırıya karşı uyarmıştı.

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Washington ayrıca bu hafta Kuzey Carolina'da düzenlenen G20 toplantısında Rusya Maliye Bakanı'nı ağırladı.

Trump yönetiminin son girişimiyle birlikte Moskova ve Kiev arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomasi trafiğinin yeniden yoğunlaşması bekleniyor.