Trump duyurdu: Gazze’de anlaşma tamam… Hamas silah bırakıyor, İsrail çekiliyor

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

GAZZE Şeridi’nde İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025’te ilan edilen ateşkesin ardından ‘kalıcı barış’ arayışında kritik bir dönemece girildi. ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hamas ve Gazze’deki diğer silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. “Silahsızlanma tamamlandıkça İsrail güçleri geri çekilecek ve Uluslararası İstikrar Gücü, Gazze’nin güvenli olmasını sağlamak üzere yeni bir Filistin polis gücüyle birlikte çalışacaktır” diyen Trump, anlaşmayı “Gazze’nin nihayet yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesine yönelik kritik bir adım” olarak nitelendirdi.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

ABD Başkanı, aynı paylaşımda başta Türkiye olmak üzere Katar ve Mısır’ın arabuluculuk çabalarını övmeyi de ihmal etmedi. Trump, “Arabulucular Türkiye, Katar ve Mısır’a önemli çabaları için, olağanüstü ekibime ise yorulmadan çalışarak bu tarihi atılımı mümkün kıldıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 29 Temmuz’da Ankara’da Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayya ve beraberindeki heyeti kabul etmişti.

Haberin Devamı

TRUMP: İSRAİL MEMNUN

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in anlaşmadan “memnun” olduğunu belirterek, süreci “Çoğu kişi Hamas’ın silah bırakmasının imkansız olacağını söylüyordu” diyerek değerlendirdi. Hamas’ın silah bırakmasına yönelik anlaşmanın “ABD’nin İran karşısındaki başarısıyla” ilgili olduğunu savundu.

15 MADDELİK YOL HARİTASI

Barış Kurulu, dün Gazze’de uygulanması planlanan 15 maddelik yol haritasını paylaştı. Tarafların planı onaylamasının ardından 14 gün içinde ikinci aşamanın takvimi hazırlanacak ve Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Ulusal Yönetim Komitesi (NCAG) görevine başlayacak. Sürecin ilerlemesi ise tarafların yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini denetleyecek Uluslararası Doğrulama Komitesi’nin onayına bağlı olacak. Plana göre Hamas ve diğer gruplar sivil yönetim ile güvenlik yetkilerini NCAG’a devredecek.

Haberin Devamı

‘AF ÇIKACAK’ İDDİASI

Ağır silahlar, tüneller ve silah depolarının tasfiyesi ise Uluslararası İstikrar Gücü’nün konuşlandırılmasının ardından başlayacak ve İsrail’in Gazze’den aşamalı çekilmesiyle eş zamanlı yürütülecek. Öte yandan İsrail medyası Hamas üyelerine de af tanınacağını ve Gazze’de kalmalarına izin verileceğini öne sürdü.

HAMAS ‘FİLİSTİN İÇİN’ DEDİ

Hamas’tan dün yapılan açıklamada anlaşma, “silahsızlanmanın ötesine geçen kapsamlı bir paket” olarak nitelendirildi. El Cezire’ye konuşan Hamas yetkilisi Gazi Hamad, hareketin “Filistin halkı için tavizler verdiğini” savundu. Hamas’ın Filistin ulusal yapısının ayrılmaz bir parçası olmaya devam edeceğini belirten Hamad, “İsrail yükümlülüklerini yerine getirmezse biz de kendi yükümlülüklerimizi yerine getirmeyeceğiz” diye konuştu.

Haberin Devamı

BEN GVİR RAHATSIZ

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, anlaşmanın “kabul edilemez olduğunu” savundu. Yedioth Ahronoth’a konuşan bir kaynak ise İsrail ordusunun Gazze’deki mevzilerinden çekilmesinin Hamas’ın silahsızlandırılmasına bağlı olduğunu belirtti. Washington Post’a konuşan ABD’li bir yetkili ise “İsrail’den başlangıçta kabul ettikleri 20 maddelik plana uymalarından başka bir şey istemiyoruz. Eğer uymazlarsa elbette Başkan Trump hayal kırıklığına uğrayacaktır” ifadelerini kullandı.