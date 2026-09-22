×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump duyurdu: ABD'li yetkililer İran heyetiyle görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Trump Ve İran Görüşmesi#ABD-İran İlişkileri#New York Görüşmeleri
Trump duyurdu: ABDli yetkililer İran heyetiyle görüştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 22:02

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li yetkililerin New York'ta İran heyeti temsilcileriyle yaklaşık üç saat süren bir görüşme yaptıklarını bildirdi.

Haberin Devamı

 

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

ABD Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinde İran gündemini değerlendirdi.

Trump, bir soru üzerine, ABD'li yetkililerin İran heyetinden bazı isimlerle bugün bir araya geldiğini söyledi.

ABD Başkanı, "Yaklaşık üç saat süren bir görüşme oldu. Çok iyi geçti. Bir saat kadar önce sona erdi." dedi.

İran'ın neden anlaşma yapmak istemediğini anlamadığını belirten Trump, "Tahran'la ya bir anlaşma yapacakları ya da bu ülkeyi yok edecekleri" şeklindeki söylemini yineledi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trump Ve İran Görüşmesi#ABD-İran İlişkileri#New York Görüşmeleri

BAKMADAN GEÇME!