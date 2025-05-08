Trump ‘dünyayı sarsacak’ çok önemli ne açıklayacak

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Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Oval Ofis’teki yemin töreninde konuşan Trump, “Yapacağımız çok büyük bir duyuru var. Ticaretle ilgili değil, başka bir şeyle ilgili. Ama bu ülke ve bu ülkenin insanları için gerçekten dünyayı sarsacak ve olumlu bir gelişme olacak” dedi, ayrıntı vermedi. Aynı gün içinde Kanada Başbakanı Mark Carney’i Oval Ofis’te ağırlayan Trump, “Bu duyuru ya perşembe, cuma ya da pazartesi Ortadoğu’ya gitmeden önce yapılacak” dedi. Trump’ın pazartesi akşam Washington’dan ayrılarak Suudi Arabistan’a gitmesi bekleniyor. Associated Press, Trump’ın Suudi Arabistan’a yapacağı ziyarette ABD’nin Basra Körfezi’ne bundan sonra Arap Körfezi veya Arabistan Körfezi diyeceğini duyurmayı planladığını öne sürdü. Öte yandan Trump’ın İbrahim Anlaşmaları’na yeni katılacak bir ülkeyi duyurması da konuşulanlar arasında. Bir diğer iddia ise Trump’ın Gazze’ye yönelik uluslararası insani yardım programı açıklayacağı yönünde. Bu arada Trump dün Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada Gazze ile ilgili son duruma ilişkin “Neler olduğunu göreceğiz. Şu anda Gazze hakkında çok şey konuşuluyor, bunu biliyorsunuz. Muhtemelen önümüzdeki 24 saat içinde neler olduğunu öğreneceksiniz” dedi.