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Dünya
DHA
Haber Giriş: 18.03.2020 - 11:52,Son Güncelleme:/

Trump: Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde

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ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde" dedi.

ABD Başkanı Trump, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında, "Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde. Kazanacağız" dedi. 

Koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 6 bin 496’ya çıktığı ABD’de, 114 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. 

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