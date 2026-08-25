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Trump düğmeye bastı! 5 kilit isim hedefte: Ödül miktarı açıklandı

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#ABD#Trump#İran
Trump düğmeye bastı 5 kilit isim hedefte: Ödül miktarı açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 14:37

ABD Başkanı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 5 üst düzey komutanı hakkında bilgi sağlayanlara para ödülü vereceğini açıkladı. Washington, komutanların kimliği veya bulunduğu yerle ilgili doğrulanabilir bilgi sağlayanlara maddi ödülün yanı sıra taşınma desteği de sunacak.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle başlatılan "İran'a karşı benzeri görülmemiş bir kampanya" ile İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) 5 üst düzey komutanı hedef alındı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından aktarılan açıklamada, 5 kilit isim hakkında bilgi sağlayanlara 10 milyon dolara kadar ödül verileceği ifade edildi.

5 KOMUTAN İÇİN ÖDÜL TEKLİFİ

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Adalet İçin Ödüller (Rewards for Justice) programından yapılan açıklamada, ödül teklifinin Devrim Muhafızları'nın üst düzey yöneticilerinin kimliği veya bulunduğu yer hakkında bilgi sağlayanları kapsadığı belirtildi.

Trump düğmeye bastı 5 kilit isim hedefte: Ödül miktarı açıklandı

Ödül kapsamında adı açıklanan isimler arasında Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi, Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Başkanı Ali Abdullahi, Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri İHA Komutanı Said Aghajani, Devrim Muhafızları Siber Elektronik Komutanlığı Başkanı Hamidreza Lashgarian ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Mecid Hademi bulunuyor.

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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Bu kişiler, dünya çapında terörizmi planlayan, organize eden ve uygulayan İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) çeşitli unsurlarına komuta ediyor ve onları yönlendiriyor" ifadelerine yer verildi.

Trump düğmeye bastı 5 kilit isim hedefte: Ödül miktarı açıklandı

ABD ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong, Çin, Singapur, İsviçre ve Avrupa'da faaliyet gösteren bazı şirketleri de hedef aldı.

İran petrolünü taşıdığı ve elde edilen geliri Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile Tahran yönetimine aktardığı öne sürüldü.

TAŞINMA DESTEĞİ VERİLECEK

Program kapsamında, kullanılabilir ve doğrulanabilir bilgi sağlayan kişilere maddi ödülün yanı sıra taşınma desteği de sunulabileceği belirtildi.

Trump düğmeye bastı 5 kilit isim hedefte: Ödül miktarı açıklandı

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Washington'ın bu adımı, ABD ile İran arasındaki gerilimin devam ettiği bir dönemde geldi. ABD daha önce de İran'daki üst düzey yetkililer ve Devrim Muhafızları mensupları hakkında bilgi toplanmasına yönelik ödül programlarını devreye sokmuştu.

ABD, DEVRİM MUHAFIZLARI'NI TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETMİŞTİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 2019'dan bu yana ABD tarafından Yabancı Terör Örgütü olarak tanımlanıyor.

Trump düğmeye bastı 5 kilit isim hedefte: Ödül miktarı açıklandı

Washington, Devrim Muhafızları'nı ve bağlı unsurlarını silahlı gruplara destek vermek ve ABD personeli ile altyapısını hedef alan operasyonlar yürütmekle suçluyor.

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#ABD#Trump#İran

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