Trump 'donanmamız gidiyor' dedi... Dünya ABD'nin son hamlesini konuşuyor: İran'a operasyonun ayak sesleri

ABD Başkanı Donald Trump, Davos’ta düzenlenen 56. Dünya Ekonomi Forumu (WEF) toplantılarının ardından Washington’a dönüşü sırasında İran ile ilgili bir soruya dikkat çekici bir yanıt verdi.

TRUMP: DONANMAMIZ İRAN'A GİDİYOR

Trump, İran’da infazların kendi taleplerinin ardından durdurulduğunu öne sürerek, Air Force One uçağındaki gazetecilere şu ifadeleri kullandı:

“Her ihtimale karşı o yöne giden çok sayıda gemimiz var. O yönde büyük bir filomuz bulunuyor. Neler olacağını göreceğiz. Elbette hiçbir şey olmamasını tercih ederim, ancak durumu çok yakından izliyoruz.”

DİKKAT ÇEKEN F-15 İDDİASI

Trump’ın açıklamaları, ABD’nin İran’a yönelik bir operasyon hazırlığında olduğu iddialarını güçlendirirken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Çin uydularından elde edilen görüntülere dayandırılan, ve dış basında geniş yer ayrılan iddialara göre ABD, Orta Doğu’ya F-15 savaş uçakları ile hava savunma sistemleri konuşlandırdı.

New documentation from Muwaffaq Salti Air Base in Jordan shows U.S. F-15 fighter jets positioned about 900 kilometers from Iran, marking the largest U.S. military buildup in the region amid preparations for a potential strike on Iran. pic.twitter.com/lcLo2Ncuc0 — غزة 24 | التغطية مستمرة (@Gaza24Live) January 22, 2026

WSJ: ÜRDÜN KRİTİK NOKTA OLACAK

ABD merkezli Wall Street Journal’ın (WSJ) haberinde, ABD’ye ait F-15 savaş uçaklarının İran’a yönelik olası bir saldırı için toplu halde Ürdün’e konuşlandırıldığı belirtildi.

Haberde, F-15’lerin yanı sıra C-17 nakliye uçaklarıyla üsse ekipman ve lojistik sevkiyatı yapıldığı kaydedildi. Washington’un İran’a karşı yeni bir askeri harekât başlatması durumunda, Ürdün’deki Muvaffak Salti Hava Üssü’nün kritik bir fırlatma noktası olacağı vurgulandı.

WSJ’ye göre Trump, İran’a karşı “kararlı” askeri operasyonları ve mümkün olması halinde rejim değişikliğini hedefliyor.

DAHA ÖNCE IRGC TESİSLERİ GÜNDEMDEYDİ

WSJ’de daha önce yer alan bir başka haberde ise ABD’li yetkililer, daha sınırlı askeri seçenekler kapsamında İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) ait tesislerin hedef alınmasının değerlendirildiğini aktarmıştı.

“EMRİ TRUMP VERDİ” İDDİASI

Öte yandan ABD donanmasından bir yetkili, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndaki (CENTCOM) hareketliliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD merkezli The War Zone’a konuşan yetkili, Basra Körfezi yönünde ilerlediği bildirilen USS Abraham Lincoln uçak gemisinin batıya hareket etmesi talimatını Trump’ın verdiğini söyledi.

Yetkili ayrıca bölgeye daha fazla kargo uçağı ve havada yakıt ikmali tankerinin sevk edildiğini belirtti.

BBC: ÜRDÜN ABD’NİN ANA ÜSSÜ OLABİLİR

İngiliz kamu yayıncısı BBC, İran ile olası bir savaş senaryosunda Ürdün’ün ABD’nin ana askeri üssü haline gelebileceğine dikkat çekti.

BBC’ye göre bu gelişme, bölgedeki dengeleri kökten değiştiriyor. Ürdün artık yalnızca “istikrar sağlayıcı” bir unsur değil; güvenlik sonuçlarıyla birlikte kilit bir operasyon sahasına dönüşüyor.

FT: SEMBOLİK DEĞİL, OPERASYONEL ADIM

Financial Times’ın haberinde, Ürdün’e bir CENTCOM komuta ve kontrol uçağının konuşlandırılmasının sembolik bir adım olmadığı vurgulandı.

Gazeteye göre bu tür uçaklar, yalnızca hava, kara ve füze operasyonlarının gerçek zamanlı olarak yönetildiği aktif savaş senaryolarında kullanılıyor.

YUNAN BASINI: TEHLİKE GELİYOR

Yunan basınından Banking News, gelişmeyi “Tehlike geliyor: ABD’ye ait F-15’ler İran’ı vurmak için toplu halde Ürdün’e iniyor” başlığıyla duyurdu.

Haberde, Muvaffak Salti Hava Üssü’nün İran sınırına yaklaşık 850–900 kilometre mesafede bulunduğu belirtildi.

Yunan gazetesi, İran’ın kısa menzilli balistik ve taktik füzelerinin büyük bölümünün bu mesafenin dışında kaldığını, üssün hedef alınabilmesi için orta menzilli balistik füzelerin kullanılması gerektiğini ve bunun operasyonel maliyetleri ciddi şekilde artıracağını aktardı.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Uzmanlara göre Orta Doğu’da patlak verebilecek olası bir savaş, mevcut tırmanışa zemin hazırlayan 12 günlük çatışmalardan çok daha geniş kapsamlı ve yıkıcı olabilir.

Askeri, diplomatik ve jeopolitik göstergeler, bölgenin sistemik bir istikrarsızlık sürecine girdiğine işaret ediyor.