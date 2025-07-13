Trump doktrini yoksa bu mu? ‘Deli adam’ taktiği mi uyguluyor

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ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili en öngörebilir şey öngörülemezliği. Fikir değiştiriyor, kendisiyle çelişiyor, tutarsız hareket ediyor. İngiliz BBC, ‘Madman’ (Deli adam) teorisini uluslararası politikada nasıl uyguladığına dair bir makale yayınladı.

DOKTRİN HALİNE GETİRDİ

London School of Economics’te uluslararası ilişkiler profesörü Peter Trubowitz, “[Trump] en azından dış politika alanında Richard Nixon’dan bu yana, tartışmasız en merkezileşmiş siyaset belirleme operasyonunu kurdu” diyor. Trubowitz’e göre “Bu da siyasi kararları Trump’ın karakterine, tercihlerine ve mizacına daha bağımlı hale getirdi”. Trump kendi öngörülemezliğini önemli bir stratejik ve siyasi varlığa dönüştürdü. Öngörülemezliği doktrin haline getirdi. bu kişilik özelliği ile dış politikayı ve güvenlik politikalarını yönlendiriyor. Bu politikalar da dünyanın işleyişini etkiliyor.

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ÖNGÖRÜLEMEZLİK İŞE YARIYOR

Siyaset bilimciler bu durumu “Deli Adam Teorisi” olarak tanımlıyor. Bu teoriye göre, dünya lideri olan kişi, hasmını tavize zorlamak için mizaç olarak her şeyi yapabileceğine ikna etmeye çalışıyor. Başarılı bir şekilde kullanıldığında bu bir zorlama biçimi olabilir ve Trump, bunun meyvelerini topladığına inanıyor.

AZAMİ KAZANÇ HEDEFİ

Profesör Trubowitz, “Bence Trump’ın yörüngesindeki çoğu insan öngörülemezliğin iyi bir şey olduğunu düşünüyor, çünkü bu Donald Trump’ın Amerika’nın nüfuzunu maksimum kazanç için kullanmasını sağlıyor. Bu, onun emlak dünyasında yaptığı pazarlıklarda çıkardığı sonuçlardan biri.”

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University College London’da siyaset profesörü olan Julie Norman da artık bir Öngörülemezlik Doktrini olduğu görüşüne katılıyor. Norman “Günden güne ne olacağını bilmek çok zor. Trump’ın yaklaşımı da her zaman bu olmuştur” diyor. Ancak uzmanlar öngörülemezlik doktrininin hasımlar üzerinde ne kadar etkili olacağına dair soru işaretlerini de gündeme getiriyor.

MELANİA İLE AFET BÖLGESİNDE

ABD Başkanı Donald Trump, selden etkilenen Teksas eyaletinde incelemelerde bulundu. Trump, eşi Melania Trump ile selde hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüşerek, başsağlığı diledi. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Teksas Valisi Greg Abbott ve diğer bazı yerel yetkililerle basın toplantısı düzenleyen Trump, sele neden olan nehir yatağının 45 dakika içinde yaklaşık 8 metre yükseldiğini belirtti.