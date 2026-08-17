Trump 'Devrim Muhafızları' iddialarını yanıtladı! Umman'a tehdit: Bombalarız

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile gerilimin sürdüğü Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin faaliyetlerinin engellenmesi halinde Umman'a sert karşılık vereceklerini söyledi. Trump ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu yetkilileriyle gizli iletişim kanallarının bulunduğunu açıklarken, Tahran'a yönelik "teslim olması gerektiği" mesajını yineledi.

TRUMP'TAN UMMAN'A GÖZDAĞI: BOMBALARIZ

Fox News muhabiri Trey Yingst, Trump ile gerçekleştirdiği röportajdan ABD Başkanı'nın Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Yingst'in aktardığına göre Trump, Umman'ın ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetlerine müdahale etmesi halinde ne yapacağı sorusuna, "Umman önümüze çıkarsa, onları fena halde bombalarız." yanıtını verdi.

Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin faaliyetlerinin engellenmesine izin vermeyeceklerini ifade ederek bölgedeki askeri ve ekonomik baskının sürececeği mesajını verdi.

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İRAN'LA GİZLİ İLETİŞİM KANALI

Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu yetkilileriyle gizli iletişim kanallarının bulunduğunu açıkladı. Trump, Devrim Muhafızları yetkilileri ile "doğrudan" görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

ABD Başkanı, İran'la yürütülen temasların perde arkasında farklı iletişim mekanizmalarının bulunduğunu belirtirken, Tahran yönetimine yönelik baskının devam edeceğini söyledi.

"ACELEM YOK"

İran ile varılan mutabakatın süresinin dolması konusunda da değerlendirmelerde bulunan Trump, Tahran yönetiminin "teslim olması gerektiğini" söyledi.

Trump, "Acelem yok." ifadesini kullanarak İran'la anlaşma konusunda belirli bir takvime bağlı olmadığını ortaya koydu.

Trump ayrıca İran'a yönelik deniz ablukasının "ekonomik baskı" oluşturduğunu belirterek, Tahran'ın bu konudaki tutumunun "blöf" olduğunu savundu.

"İRAN'A KARŞI KULLANILAN MÜHİMMAT KÜÇÜK BİR KISIM"

ABD'nin İran'a karşı kullandığı mühimmata ilişkin de açıklama yapan Trump, şu ana kadar kullanılan mühimmatın "küçük bir kısmı" oluşturduğunu savundu.

ABD'nin "orta seviyede çok sayıda silaha sahip olduğunu" belirten Trump, daha gelişmiş silah sistemlerinin önemli bölümünün eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde Ukrayna'ya verildiğini söyledi.

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HAMAS'LA DA İLETİŞİM KANALI

Trump, ABD'nin Hamas ile de farklı kanallar üzerinden iletişim kurduğunu açıkladı.

Hamas'ın "silah bırakacağını" söylediğini aktaran Trump, İsrail'in de "Gazze'ye saldırı düzenlememesi gerektiğini" ifade etti.

Bu açıklama, Washington'ın Gazze'deki diplomatik sürece ilişkin mesajlarının yanı sıra İran ve Hürmüz Boğazı konusunda yürüttüğü baskı politikasını aynı dönemde sürdürdüğünü gösterdi.

İSRAİL SEÇİMLERİ İÇİN "BİRİNİ DESTEKLEYEBİLİRİM"

Trump, İsrail'de ekim ayında yapılması planlanan seçimlere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı, "Benim İsrail seçimlerinin dışında kalmam en uygunu olur ancak (adaylardan) birini destekleyebilirim." dedi.

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İRAN-ABD GERİLİMİNİN ARKA PLANI

İran ile ABD arasında 14 Haziran'da Pakistan'ın arabuluculuğunda varılan mutabakatın ilk aşamasında, ABD'nin İran'a ait dondurulmuş varlıkları serbest bırakması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın stratejik su yolundan geçişler için 60 gün boyunca ücret almaması kararlaştırılmıştı.

Ancak ABD, mutabakatın imzalanmasının ardından İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmadı. Washington ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için Umman kara sularından alternatif bir rota belirledi.

İran, ABD'nin bu adımlarını mutabakatın ihlali olarak değerlendirdi. Tahran yönetimi bunun ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri kısıtlarken, "izinsiz geçiş yapmaya çalışan" bazı gemilerin vurulduğunu açıkladı.

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İki ülke arasındaki gerilim, 8 Temmuz'da Hürmüz Boğazı çevresinde şiddetli çatışmaların başlamasıyla daha da tırmandı. Çatışmalar yaklaşık iki hafta sürdü.

İRAN VE UMMAN HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN GÖRÜŞÜYOR

İran, Hürmüz Boğazı'na kıyısı bulunan Umman ile stratejik su yolunda gemiler için güvenli geçiş güzergâhlarının belirlenmesi amacıyla yeniden görüşmelere başladı.

Tahran ile Maskat arasındaki görüşmeler sürerken Trump'ın Umman'a yönelik sert açıklaması, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin diplomatik temaslara rağmen devam ettiğini ortaya koydu.