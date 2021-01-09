Trump devir teslime katılmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, dün Twitter yasağının kalkmasının ardından yaptığı paylaşımda, 20 Ocak’ta yapılacak başkanlık devir teslim törenine katılmayacağını duyurdu. Trump açıklamasında, “Merak edenler için, 20 Ocak’taki göreve başlama törenine katılmayacağım” ifadelerini kullanırken, Beyaz Saray’dan ne zaman ayrılacağına ise açıklık getirmedi.

1869’DAN BERİ İLK DEFA

Trump, 1865-1869 yıllarında görev yapan 17. ABD Başkanı Andrew Johnson’dan 152 yıl sonra devir törenine katılmayan ilk ABD Başkanı olacak. ABD’de geleneksel olarak yeni başkan eşi ile birlikte Beyaz Saray’a bir hediye ile geldikten ve bazı özel görüşmeler yapıldıktan sonra eski başkan Marine One helikopteriyle Beyaz Saray’dan ayrılıyor.

ESKİ BAŞKANLAR KATILACAK

Konuya ilişkin açıklama yapan Joe Biden, Trump’ın kararının ona katıldığı az sayıda şeyden biri olduğunu söylerken, “Törene katılmaması iyi bir şey” dedi. Amerikan CNN’de ise 20 Ocak’taki törene eski ABD Başkanları Bill Clinton, George W.Bush, Barack Obama ve eşlerinin katılacağı haberi yer aldı.

‘BEDEL ÖDEYECEKSİNİZ’

Öte yandan Trump, Twitter’dan paylaştığı bir video mesajla, 6 Ocak’ta Kongre’de yaşanan olaylara ilişkin açıklamalar yaptı. Trump taraftarlarının uyguladığı şiddeti kınarken, “Siz ülkemizi temsil etmiyorsunuz. Hukuku çiğneyenler, bunun bedelini ödeyeceksiniz” dedi. Tansiyonu düşürme mesajı veren ve görevinin ‘yumuşak ve kusursuz bir geçiş’ süreci sağlamak olduğunu söyleyen Trump, “Destekçilerimin hayal kırıklığına uğradığının farkındayım ama olağanüstü yolculuğumuz henüz başlıyor” diye konuştu.