Trump destekçisi Star Wars oyuncusu kovuldu

Ünlü bilim kurgu filmi Star Wars evreninde geçen The Mandolarian dizisinde iki sezon “Cara Dune” isimli askeri canlandıran aktrisin çalıştığı Lucasfilm şirketi, Carano’nun açıklamalarını kınarken, “Carano ile hiçbir bağımız kalmamıştır.

Gelecekte de bu şekilde bir planımız yoktur” açıklamasında bulundu. 38 yaşındaki Carano, daha önce de Trump’ın 3 Kasım’daki başkanlık seçimine yönelik tezlerini savunarak, seçim sonuçlarının hileli olduğunu iddia etmişti.