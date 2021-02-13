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Dünya
Haber Giriş: 13.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Trump destekçisi Star Wars oyuncusu kovuldu

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Trump destekçisi Star Wars oyuncusu kovuldu
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Eski ABD Başkanı Donald Trump’a verdiği destekle bilinen ünlü kadın oyuncu Gina Carano, ABD’de yaşanan siyasi kutuplaşma nedeniyle ülkede Cumhuriyetçi Parti destekçisi olmanın Nazi Almanyası’nda Yahudi olmakla benzer olduğunu söylemesinin ardından çalıştığı projeden kovuldu.

Ünlü bilim kurgu filmi Star Wars evreninde geçen The Mandolarian dizisinde iki sezon “Cara Dune” isimli askeri canlandıran aktrisin çalıştığı Lucasfilm şirketi, Carano’nun açıklamalarını kınarken, “Carano ile hiçbir bağımız kalmamıştır.

Gelecekte de bu şekilde bir planımız yoktur” açıklamasında bulundu. 38 yaşındaki Carano, daha önce de Trump’ın 3 Kasım’daki başkanlık seçimine yönelik tezlerini savunarak, seçim sonuçlarının hileli olduğunu iddia etmişti.

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