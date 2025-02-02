Trump dediğini yaptı: Ticaret savaşı resmen başladı.... Kanada ve Meksika'dan misilleme kararı! B planı devreye giriyor

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ABD Başkanı Trump, en büyük üç ticaret ortağı Kanada, Meksika ve Çin’e gümrük vergileri getirerek ticaret savaşının ilk adımlarını attı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağı bildirildi.

Kanada'dan ithal edilen enerji kaynaklarına yüzde 10'luk daha düşük bir tarife uygulanacağı kaydedilen açıklamada bir de "misilleme maddesi" yer aldı. Kararnameye göre söz konusu ülkeler misilleme yapmayı tercih ederse tarifeler artırılabilir.

Tarifelerin 4 Şubat ABD yerel saatiyle gece yarısından sonra yürürlüğe gireceği belirtiliyor.



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Trump, gümrük verdileri ile kalmadı AB ve BRICS ülkelerini de tehdit ederek küresel ekonomide dalgalanma yarattı. ABD başkanı Oval Ofis’te yaptığı açıklamada Avrupa Birliği’ne de ek gümrük vergileri getirileceğini belirtirken, BRICS ülkelerine de yüzde 100 gümrük vergisi getirilebileceği tehdidini yineledi.



ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu karar, yasadışı yabancıların ve fentanil de dahil olmak üzere vatandaşlarımızı öldüren ölümcül uyuşturucuların oluşturduğu büyük tehdit karşısında Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında alınmıştır" ifadelerini kullandı.Amerikalıları koruma ve herkesin güvenliğini sağlama görevinin ABD Başkanı olarak kendisine ait olduğunu vurgulayan Trump, " Seçim kampanyamda yasadışı yabancıların ve uyuşturucuların sınırlarımızdan girişini durdurma sözü verdim ve Amerikalılar ezici bir çoğunlukla bu yönde oy kullandı" hatırlatmasında bulundu.

ABD'nin hamlesine Kanada'dan yanıt gecikmedi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulama kararı aldığı ek gümrük tarifelerine misilleme olarak, ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları (yaklaşık 107 milyar dolar) değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi koyacaklarını açıkladı.

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Trudeau, düzenlediği basın toplantısında, ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını, bu tarifelerin 30 milyar Kanada doları değerindeki mallar için salı gününden itibaren, 125 milyar Kanada doları değerindeki mallar için ise 21 gün içinde yürürlüğe gireceğini aktardı.



ABD'nin uyguladığı tarifeler gibi Kanada'nın yanıtının da geniş çaplı olacağını ifade eden Trudeau, uygulamanın alkollü içki, meyve suyu, sebze, parfüm, giyim, ayakkabı, ev aletleri, mobilya, spor malzemeleri, kereste, plastik gibi ürünleri kapsayacağını kaydetti.

Kanada için güçlü duracaklarını vurgulayan Trudeau, "Yanıtımızın bir parçası olarak, bazıları kritik mineraller, enerji tedariki ve diğer ortaklıklarla ilgili olmak üzere, tarife dışı çeşitli tedbirleri değerlendiriyoruz." dedi.

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MEKSİKA B PLANINI UYGULAYACAK

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise ABD yönetiminin Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25 ek gümrük vergisi getirme kararına ilişkin, "B planının uygulanması için talimat veriyorum." dedi. X sosyal medya platformundan ABD Başkanı Donald Trump'a kapsamlı şekilde yanıt veren Sheinbaum, "Zorlama ile değil, akıl ve hukuk ile hareket edilir. Ekonomi Bakanı'na Meksika'nın çıkarlarını korumak amacıyla, tarife ve diğer ekonomik önlemleri içeren B planının uygulanması için talimat veriyorum. Beyaz Saray'ın, Meksika hükümetini suç örgütleriyle ittifak halinde göstermek isteyen iftirasını ve topraklarımıza müdahale niyetini kesin bir dille reddediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



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Trudeau, Trump'ın kararının Kanadalılara zarar vereceğine ancak Amerikan halkı için de gerçek sonuçlar doğuracağına dikkati çekerek Amerikalılara seslendi.

Kanada Başbakanı Trudeau "Kanada'ya yönelik gümrük vergileri işlerinizi riske atacak, potansiyel olarak Amerikan otomobil montaj fabrikalarını ve diğer üretim tesislerini kapatacak. Marketteki yiyecek, pompadaki benzin de dahil olmak üzere sizin için maliyetleri artıracak." ifadelerini kullandı.

Trudeau, gümrük vergilerinin Amerikalıların güvenliği için hayati önem taşıyan malların uygun fiyatlı tedarikine erişimini de engelleyeceğini belirterek, bunun birkaç yıl önce müzakere edilip imzalanan serbest ticaret anlaşmasını da ihlal edeceğini belirtti.

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Kanada ile ABD'nin birlikte, dünyanın gördüğü en başarılı ekonomik ve askeri ortaklığını inşa ettiğini dile getiren Trudeau, "Eğer Başkan Trump, ABD için yeni bir altın çağ başlatmak istiyorsa, en iyi yol bizi cezalandırmak değil Kanada ile ortaklık kurmaktır." diye konuştu.

Trudeau, Kanada'nın kritik minerallere, güvenilir ve uygun fiyatlı enerjiye, istikrarlı demokratik kurumlara, ortak değerlere ve ABD'nin ihtiyacı olan doğal kaynaklara sahip olduğunu vurgulayarak, birlikte çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.

MEKSİKA: İŞBİRLİĞİNE EVET İTAATE HAYIR

Meksika'nın kimseyle karşı karşıya gelmek istemediğini vurgulayan Sheinbaum ise "Meksika çatışma istemiyor, komşu ülkeler arasında iş birliğini esas alıyoruz. Meksika, yalnızca fentanilin ABD'ye ulaşmasını değil, hiçbir yere gitmesini istemiyor. Dolayısıyla, ABD uyuşturucu ticareti yapan ve şiddet üreten suç gruplarıyla mücadele etmek istiyorsa, bunu ortak sorumluluk, karşılıklı güven, iş birliği ve en önemlisi egemenliğe saygı ilkeleri çerçevesinde, kapsamlı bir şekilde yürütmeliyiz. İş birliğine evet, itaate hayır." dedi.

Sheinbaum, Trump'a birlikte çalışma çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Bu amaçla, Başkan Trump'a en iyi güvenlik ve halk sağlığı uzmanlarımızla ortak bir çalışma masası kurmayı öneriyorum. Sorunlar, gümrük vergileri uygulayarak değil; geçtiğimiz haftalarda Dışişleri Bakanlığımızla göç olgusunu ele almak için yaptığımız gibi, diyalog ve iş birliğiyle çözülür."



Çin Ticaret Bakanlığı, Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayette bulunacağını ve gereken önlemleri alacağını duyurdu ancak konuya ilişkin detay vermedi.

TRUMP'IN VAADİNİ BALTALAYABİLİR

Öte yandan ABD Ticaret Odası, Trump'ı sert bir şekilde eleştirerek vergilerin tüketici fiyatlarını artıracağı konusunda uyarıda bulundu.Amerikan Petrol Enstitüsü de Kanada'dan her yıl ithal edilen 14,4 milyar dolarlık petrol ve doğal gaz nedeniyle yakıt fiyatlarının artacağını belirtti.

Çiftçileri temsil eden Western Growers, tarifelerin Amerikalı gıda üreticilerine zarar vereceğini vurgularken, elektrik sektörünü temsil eden NEMA, Trump yönetimini tarifeler konusunda daha temkinli bir yaklaşım sergilemeye çağırdı.

ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal ettiği petrole vergi konulması, Trump'ın hayat pahalılığını düşürme vaadini baltalama riski taşıyor.



Gümrük vergileri yurt dışında üretilen mallara uygulanan bir ithalat vergisi.

Teorik olarak, bir ülkeye gelen ürünlerin vergilendirilmesi, daha pahalı hale geldikçe insanların bunları satın alma olasılığının azalması anlamına geliyor.

Bu adımla, daha ucuz yerli ürünlerin satışının artırılarak ülke ekonomisinin canlandırılması hedefleniyor.

Ancak ithal enerji üzerindeki gümrük vergilerinin maliyeti işletmelere ve tüketicilere yansıtılabilir ve bu da benzinden gıdaya kadar her şeyin fiyatını artırabilir.