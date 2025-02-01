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Trump: DEAŞ'ın üst düzey üyesini öldürdük

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#Donald Trump#Trump#ABD
Trump: DEAŞın üst düzey üyesini öldürdük
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 22:10

ABD Başkanı Donald Trump, Somali'de terör örgütü DEAŞ'ın saldırı planlarını yapan üst düzey örgüt üyesinin operasyonla öldürüldüğünü bildirdi.

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ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Söz konusu üst düzey örgüt üyesinin mağarada saklandığını ve ABD ile müttefiklerini tehdit ettiğini belirten Trump, kendisinin talimatı doğrultusunda sabah yapılan nokta atışı hava saldırısıyla üst düzey örgüt üyesi ile başka teröristlerin öldürüldüğünü ifade etti.

BIDEN'I ELEŞTİRDİ

Trump, saldırıda sivillere hiçbir zarar verilmediğini belirterek, "Ordumuz yıllardır bu DEAŞ saldırı planlayıcısını takip ediyor. Ancak (eski ABD Başkanı Joe) Biden ve ahbapları hiçbir zaman yeteri kadar hızlı davranıp işi bitiremedi. Ama ben yaptım." ifadesini kullandı.

"SİZİ BULURUZ VE ÖLDÜRÜRÜZ"

Bu operasyonun DEAŞ ve Amerikalıları tehdit eden herkese önemli bir mesaj verdiğini kaydeden Trump, "Sizi buluruz ve sizi öldürürüz." dedi.

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#Donald Trump#Trump#ABD

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