Trump da tartışmalara katıldı: ‘Biden çekiliyor rakibim Kamala olacak’

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5 Kasım ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olan Donald Trump, çarşamba günü sosyal medyaya düşen gizli çekilmiş bir görüntüde Demokrat rakibi Başkan Joe Biden’ın yarıştan çekileceğini ve yerine Yardımcısı Kamala Harris ile yarışacağını öne sürdü.

‘KAMALA KÖTÜ ZAVALLI’

Geçen haftaki münazaradan sonra olduğu belli olan görüntülerde bir golf sahasında, golf aracını sürdüğü görülen Trump, rakibi Biden’a “yaşlı, işi bitmiş bir pislik” derken; seçimlerle ilgili de “Biliyorsunuz yarışı bıraktı. Onu yarışın dışına attım; bu da elimizde Kamala var demek” ifadelerini kullanıyor. Harris ile yarışacağını iddia ettikten sonra yorumlarına devam eden Trump, “Bence o (Biden’dan) daha iyi olacak. (Harris) çok kötü, çok zavallı. Çok kötü lan” diyor.

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Son günlerde Amerikan medyasında Biden’ın yarıştan çekilmesi halinde gelebilecek adaylar arasında Harris’in ismi daha sık konuşulmaya başladı. Beyaz Saray ve Demokrat Parti kaynaklarına dayandırılan haberlerde Harris’in en yüksek ihtimalli alternatif olduğu belirtiliyor.

‘PUTİN VE Şİ İLE BAŞA ÇIKAMAZ’

Harris değerlendirmesinden sonra dış politikaya geçen Trump, Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Lideri Şi Jinping ile başa çıkamayacağını öne sürdü. “Bu adamın (Biden) Putin ve Xi ile baş edebileceğini hayal edebiliyor musunuz? Çin’in başkanı azılı bir insan. Çok sert bir adam. Ama (Biden’ın) büyük ihtimal bıraktığını duyurdular” diyen Trump, daha sonra golf arabasıyla ayrılıyor.

SADECE MİCHELLE OBAMA TRUMP’I YENEBİLİR

Kamuoyu araştırma şirketi Ipsos’un geçtiğimiz günlerde yayımlanan son anketine göre Demokrat alternatifler arasında Trump’ı geçebilecek tek adayın eski Başkan Barack Obama’nın eşi Michelle Obama olduğu ortaya çıktı.

Anket, seçmenlerin yüzde 50’sinin Obama’ya oy vereceğini, yüzde 39’unun ise Trump’a oy vereceğini öne sürdü. Diğer Demokrat adaylardan ise California Valisi Gavin Newsom, Michigan Valisi Gretchen Whitmer, Kentucky Valisi Andy Beshear ve Illinois Valisi J. B. Pritzker olası bir eşleşmede Trump’tan daha az oy alıyor. Olası bir Harris-Trump karşılaşmasını ise yüzde 43 oyla Trump kazanıyor.

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MÜNAZARA OY KAYBETTİRDİ

New York Times’ın Siena’ya yaptırdığı bir başka ankete göre ise Başkan Joe Biden, münazaradan ciddi yara alarak çıktı. Araştırmaya göre Biden, yüzde 49 oy oranına sahip Trump’ı altı puan geriden takip ediyor. Seçmenlerin yüzde 74’ü Biden’ı başkanlık yapmak için fazla yaşlı görüyor. Bu sonuç, tartışmadan bu yana bu görüşe sahip seçmenlerde yüzde 5’lik bir artışa işaret ediyor.

DEMOKRAT VALİLERDEN BİDEN’A DESTEK

ÖNCEKİ akşam Beyaz Saray’a gelerek Başkan Joe Biden ile acil durum değerlendirmesi yapan Demokrat Partili valiler, çıkışta yaptıkları açıklamalarda 5 Kasım seçimlerini kazanmak için bir yol aradıklarını ve 81 yaşındaki adayın arkasında olduklarını söyledi.

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ENDİŞELERİ KONUŞTULAR

Demokrat valiler Biden’a destek açıklamalarında bulunurken, Maryland Valisi Wes Moore, “Birini sevdiğinizde ona gerçeği söylersiniz” derken ülke çapındaki valilerin, Biden- Donald Trump münazarasından bu yana diğer Demokratlardan duydukları endişeler konusunda dürüstçe bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirtti. Biden’ın zayıf münazara performansı sonrası birçok Demokrat valinin adı alternatif aday olarak gündeme gelmişti.