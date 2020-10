Trump: Covid'den korkmayın

Dünyanın, koronavirüs teşhisi konan ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık durumuna kilitlendiği bir ortamda Trump, “Koronadan korkmayın” dedi. Neredeyse her adımı ve açıklamasıyla şimşekleri üzerine çeken Trump, tedavi gördüğü Maryland’daki Walter Reed Askeri Hastanesi’nden ayrılacağını Twitter mesajı ile duyurdu. Çok iyi hissettiğini söyleyen ABD Başkanı, tweet’inde, “COVID’den korkmayın. Hayatınıza hakim olmasına izin vermeyin. Gerçekten harika ilaçlar geliştirdik. 20 yıl önce hissettiğimden daha iyi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

‘TEHLİKE GEÇMEDİ’

Trump’ın hastaneden ayrılma kararına doktoru Sean Conley de “Taburcu olabilme kriterlerinin tamamını karşılıyor” diyerek destek verdi.

Hastaneden ayrılmasından önce gazetecilere Başkan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Doktor Sean Conley, “Başkan Trump taburcu olabilme kriterlerinin tamamını karşılıyor. Henüz tehlikeyi tamamen atlatmış değil ama eve gidebilir. Herhangi bir solunum şikayeti bulunmuyor” dedi. Tedaviye Beyaz Saray’da devam edileceğini kaydeden Dr. Conley, “Salı günü (bugün) Beyaz Saray’da beşinci doz Remdesivir ilacını alacak. 72 saati aşkın süredir ateşi çıkmadı ve oksijen düzeyleri normal. Trump için Walter Reed’de yapılan ama evinde yapılamayacak hiçbir şey yok” diye konuştu. “Temkinli iyimser” olduklarını kaydeden Dr. Conley, 74 yaşındaki Başkan’ın bu süreçte iki kez oksijen desteği aldığını, sinirsel semptomları ise olmadığını söyledi. Destekçileri, Trump’ın hastaneye kaldırıldığı geçen cumadan beri Walter Reed’in önünde bekliyor.

AĞIR ELEŞTİRİ

Trump ayrıca, yine Twitter’dan, önceki gün hayranlarını selamlamak için makam aracıyla hastaneden ayrılmasına yönelik eleştirilere tepki gösterdi ve bunu yapmasaydı medyanın kendisini “kaba” olmakla suçlayacağını iddia etti. Normalde bulaşıyı engellemek için kendisini tecrit etmek zorunda olan Trump, bu hareketiyle araçtakileri ve çevresindekileri riske attığı için ağır eleştiri alırken, Beyaz Saray gerekli önlemlerin alındığı savunmasını yaptı.

ÇEVRESİNDE EN AZ 13 VAKA VAR

Dün, Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany korona testinin pozitif çıktığını ve kendisini karantinaya aldığını duyurdu. McEnany hastalık belirtisi göstermediğini söylerken, iki yardımcısında da virüs tespit edildiği öğrenildi. McEnany, Trump’ın hastaneye kaldırılmasından sonra bile maske takmaktan kaçınmıştı. Trump’ın yakın çevresinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 13’e yükselirken, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği bu kişilerle aynı ortamda bulunmuş gazetecileri derhal test yaptırmaya ve tedbirlere uymaya çağırdı.

FIRST LADY’DEN ‘İYİYİM’ MESAJI

Eşi Donald Trump’la birlikte geçen hafta korona teşhisi konan First Lady Melania Trump dün Twitter’dan paylaştığı mesajda, iyi hissettiğini ve evde dinlenmeyi sürdüreceğini söyledi. First Lady, sağlık çalışanları ve destekçilerine teşekkür etti.