Trump 'çok yüksek', Putin 'olağanüstü' demişti | Tartışma bitmiyor: Elon Musk’ın IQ’su kaç?

Elon Musk'ın zekasının çan eğrisindeki yeri, aylardır internetin popüler tartışma konuları arasında. ABD Başkanı Donald Trump, Musk'ı "çok yüksek IQ'lu biri" olarak tanımladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Musk için "olağanüstü bir insan, böylesi nadir bulunur" ifadelerini kullandı.

Kaleme aldığı Musk biyografisiyle tanınan Seth Abramson, X platformundaki paylaşımında, teknoloji milyarderinin IQ'sunun 100 ile 110 arasında olduğunu tahmin ettiğini ve daha yüksek bir değere dair hiçbir kanıt olmadığını belirtti. Ekonomi yorumcusu Noah Smith ise Musk'ın SAT puanına dayanarak IQ'sunun 130'un üzerinde olduğunu öne sürdü.

Ortaya çıkan bir ekran görüntüsüne göre, Fox News, Sociosite adlı bir web sitesine atıfta bulunarak bu sayıyı 155 olarak verdi. Anket uzmanı Nate Silver, Musk'ın "muhtemelen bir dahi" olduğunu iddia etti. Yüksek IQ'nun hem iyi hem de kötü özellikler için bir güçlendirici olabileceği teorisini ortaya atan Silver, bu nedenle Musk'ın her zaman bir dahi gibi görünmeyebileceğini söyledi.

Musk'ın IQ'su hakkında konuşurken aslında ne kastediyoruz? Bu, bir zekâ testinden aldığı bir puan değil; böyle bir teste girmişse bile sonuçları kamuoyuna açıklanmadı. Daha ziyade Musk'ın başarılarına, servetine, biyografisine ve kişisel imajına bakarak IQ'sunu tahmin etmeye çalışıyoruz. Yüksek bir tahminde bulunmak, Musk'ın önce teknoloji sektöründeki şimdi de siyasetteki hızlı yükselişini açıklamaya yarıyor.

Trump, mart ayında Beyaz Saray'ın önünde Musk ile fotoğraf çektirirken, bahçeye geçici bir Tesla standı kurulmuştu. Başkan, Amerikalıları bu arabaları almaya ve Musk'ın zekâsı ile başarısı arasındaki bağlantıyı doğrulamaya teşvik ederek, "yüksek IQ'lu insanlarımız ihmal etmemeliyiz, çünkü onlardan çok fazla yok" dedi.

DÜŞÜK IQ’LULAR VE YÜKSEK IQ’LULAR

Psikologlar, bir asırdan uzun bir süredir IQ testinin bir kişinin doğuştan gelen zekasını ne kadar ölçebildiğini (veya böyle bir şeyin var olup olmadığını) tartışıyor. Şimdi ise "IQ" kavramı testin kendisinden ayrılarak, yeni bir siyasi seçkinin güçlenmesine bilimsel bir görünüm kazandırma söyleminin bir parçası oldu.

IQ, sadece zeki olduğunu düşünenler için değil, aynı zamanda herkesten daha zeki olduğunu düşünenler için de tercih edilen bir terim. Amerikalılar uzun zamandır IQ'ya ve onun sağladığı insanları sıralama yöntemlerine takıntılılar, ancak bu takıntı nadiren bu kadar açık, bu kadar sürekli ve bu kadar üst düzeyde ifade ediliyor. En güçlü insanlardan bazıları için IQ, bir kişinin bütünsel ölçüsü ve iddia ettikleri gücün bir gerekçesi haline geldi.

Trump, ikinci başkanlık döneminde yaptığı ilk açıklamalarda Kamala Harris ve Temsilciler Meclisi üyesi Al Green hakkında "düşük IQ'lu bireyler", kripto para destekçileri, Musk, Musk'ın 4 yaşındaki oğlu hakkında da "yüksek IQ'lu bireyler" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak IQ'ya yönelik daha geniş bir kamuoyu hayranlığı da söz konusu. Örneğin Devlet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) "süper yüksek IQ'lu" adaylar arıyordu. Başkan Yardımcısı JD Vance, X'te İngiliz eski diplomat Rory Stewart'a "110 IQ'su var ve 130 IQ'su olduğunu sanıyor" diyerek hakaret etti. Şubat ayında üst düzey bir Trump yönetimi yetkilisi, CHIPS Program Ofisi çalışanlarından SAT veya IQ puanlarını vermelerini istedi.

Eğitim ve takviyeler yoluyla IQ'yu artırmaya duyulan ilgi, erkek egemen internet kültürü ile ebeveynlik interneti arasında bir köprü kuruyor. İngiltere ve Romanya'da insan kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya olan, kendini "kadın düşmanı" ve çevrimiçi erkeklik ikonu ilan eden Andrew Tate, IQ'sunun 140'ın üzerinde olduğunu iddia ediyor ve bir podcast'te "amansız başarı için beyninizi nasıl yeniden programlayacağınız" konusunda konuşmalar yapıyordu.

Reddit'in kurucu ortağı Alexis Ohanian ve risk sermayedarı Peter Thiel tarafından desteklenen bir genetik test şirketi olan Nucleus, geçen yıl "DNA'nıza dayalı bir zekâ puanı" hesapladığını iddia eden bir testle dikkat çekti. Yazar Max Read'in yakın zamanda belirttiği gibi, bazı X kullanıcıları, sanki temelde daha az insanmışlar gibi, görünüşe göre ciddi bir şekilde "düşük IQ'lu" insanların dünyayı nasıl deneyimlediğini sormaya başladı.

İNSANLARI SIRALAMA SİSTEMİ

Zekâ testleri 20’nci yüzyılda ortaya çıktı, "IQ" kısaltması ise ilk kez 1922 yılında kullanıldı. Zekâ ölçümünün ilk örneklerinden biri, Francis Galton'ın 1869'da yazdığı "Kalıtsal Deha" adlı kitabında oluşturuldu. Charles Darwin'in kuzeni olan Galton, insan toplumunu "en güçlü olanın hayatta kalması" ilkesi etrafında düzenlemeye yönelik sözde bilimsel bir çaba olan sosyal Darwinizm'in de önde gelen savunucularından biriydi.

Hem öjeni ideolojisini hem de psikometri alanını (nesnel ölçümün insan psikolojisi çalışmalarına uygulanması) kuran kişi olarak kabul edilen Galton, kitabında, insan zekâsının istatistiksel bir analizini yapmaya çalıştı ve bunun kalıtsal bir özellik olduğunu savundu. "Doğuştan yetenekli" erkeklerle "seçkinliğe ulaşanların" aynı kişiler olduğunu iddia eden Galton, çeşitli ünlü İngiliz yargıçlar, devlet adamları ve sanatçılar arasındaki yoğun genetik bağlantıları gösterdi.

Öjeni, biyolojik ve genetik temellere dayandırarak, iyi ırkın çoğalmasının sağlanmasını, kötü ırkın çoğalmasının ise engellenmesini ve bu şekilde ıslah edilmiş ari bir ırk oluşturulması fikri olarak tanımlanıyor.

Ardından, araştırmayı bilimselleştiren ya da en azından öyle hissettiren IQ testi geldi. 1905 yılında Fransız psikolog Alfred Binet, psikiyatrist Theodore Simon ile birlikte, özel eğitime ihtiyaç duyan okul çocuklarını belirlemek amacıyla ilk zekâ ölçeğini geliştirdi. Amerikalı öjenikçi Lewis Terman, 1916 yılında bu testi uyarlayarak, çalıştığı üniversitenin adını taşıyan Stanford-Binet ölçeğini oluşturdu.

KÜLTÜREL ÖNYARGILARI YANSITIYORDU

Terman'ın yaşa göre düzenlenmiş ilk testleri kültürel önyargılarını açıkça gösteriyordu: 7 yaşındaki çocuklardan tahta ayakkabılar içinde ağlayan Hollandalı bir kızın resmini tarif etmeleri; 14 yaşındakilerden bir başkan ile bir kral arasındaki üç farkı sıralamaları; yetişkinlerden ise masalların verdiği dersleri yorumlamaları isteniyordu.

IQ, insan zekasının boy gibi tekil ve sabit bir genetik özellik olduğunu öne sürse de testin en güvenilir şekilde belirlediği şey, bir kişinin zekâ testinde ne kadar başarılı olduğu. Testin güncel versiyonu akıcı muhakeme, sayısal muhakeme, görsel-uzamsal işlemleme, çalışma belleği ve birikmiş bilgiyi ölçmeyi amaçlıyor.

Malcolm Harris, 2023 tarihli "Palo Alto" adlı kitabında Stanford'un öjenik düşünce üzerine kurulmuş bir kurum olduğunu yazıyor. Leland Stanford, Stanford Üniversitesi'ni kurmadan önce, üstün yarış atlarını yoğun bir üretim temposuyla sınıflandırmak, eğitmek ve yetiştirmek için "Palo Alto Sistemi" adını verdiği bir sistem kurdu. Bu sistem bazen zayıf tayların tendonlarının kopmasına neden oluyordu, ancak gelişimlerine çok fazla yatırım yapmadan önce düşük kaliteli atları ayıklama avantajına sahipti. Stanford bu acımasız sistemi insan başarısına uyguladığında, Silikon Vadisi'nde ve giderek şekillendirdiği Amerika'da zekâ puanlamasıyla ilgili yüzyıllık bir takıntının tohumlarını attı.

Binet-Simon testinin temel bir amacı vardı: Fransa'daki engelli çocuklar akıl hastanelerine gönderilme tehlikesi altındaydı; tüm öğrencileri aynı zekâ ölçeğinde değerlendirerek, bu çocukların okullarda kalması ve uygun eğitim için yönlendirilmesi sağlanabilirdi. Ancak Stanford-Binet ölçeği, tüm insanları ölçmek ve sıralamak için kullanılabilecek ve onlara 100 normuna göre bir puan verebilecek bir zekâ testine dönüştürüldü. Çok geçmeden Terman kendi oğlu Frederick'i çocuk "dahiler" üzerine bir çalışmaya dahil etti ve bulgularını ABD ordusuna sattı.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI BİR MEŞRUİYET ARACI OLDU

IQ'nun cezalandırıcı amaçlarla kullanılmasına öncülük eden ABD oldu. Düşük puanlar bazı göçmenlerin ülkeye girişini engellemek, engellileri zorla kısırlaştırmak ve yüksek puanlıları subay pozisyonlarına yükseltirken düşük rütbeli askerleri cepheye sürmek için kullanıldı.

Nazi Almanya'sının işlediği suçlar öjenik düşüncenin küresel popülaritesini gölgeledi ve bu kelimenin reddedilmesine yol açtı. Ancak İkinci Dünya Savaşı'ndaki İngiliz ve Amerikan zaferleri, savaşı organize etmede ve daha genel olarak elitleri belirlemede IQ testlerinin kullanımını meşrulaştırdı.

1958 yılında İngiliz sosyolog Michael Young, IQ puanları ve çabanın birleşimi olarak tanımladığı hiyerarşik gücün yeni gerekçesi olarak "liyakat" etrafında örgütlenen yeni bir toplumu tanımlamak için "meritokrasi" terimini kullandı.

Young, meritokrasinin, başarının zevklerinden mahrum kalmış ancak yine de çocuklarının veya torunlarının bunları hak edecek kadar zeki ve çalışkan olarak değerlendirilebileceği olasılığına tutunan ebeveynler için çekici olduğunu öne sürdü. Kendi hayatlarının sonuçlarından ne kadar hayal kırıklığına uğramışlarsa, çocuklarının şansını garanti altına alma konusunda o kadar çaresizleşiyorlardı.

Young'ın satırları günümüzün ebeveynlik anlayışını akla getiriyor. Artık sütten kesme, besleme, masaj gibi her türlü yaşam aktivitesi, yürümeye başlayan çocuğun beynini optimize etmek için kullanılabiliyor ve akıllı ebeveynlere, yeterli çabayla çocuklarının küçük dahiler haline getirilebileceği konusunda güvence veriyor.

ZEKÂ BİR ‘META’ OLDUĞUNDA

Ebeveynler meritokratik avantajın son kırıntılarını biriktirmeye çalışırken, zekâ etrafındaki söylem de Silikon Vadisi elitlerinin güç oyunlarına uyum sağlıyor. IQ'nun yeni, alaycı kullanımı belki de meritokrasinin bir dönüm noktasına ulaştığını gösteriyor. Ciddi ve zorlu çabalar geride kaldı, IQ testi de öyle. Hayali bir IQ puanının sayısı hiçbir şeye işaret etmiyor, ancak siyasi ve teknolojik gücün birleştiği, siyasi duruşun kapitalist üretimle buluştuğu yer için uygun bir sembol.

Trump, ocak ayındaki zafer mitinginde Palo Alto Sistemi'ni tekrar hatırlattı ve Musk'ın 4 yaşındaki oğlunun çok zeki olduğunu açıkladı. Trump, "Eğer yarış atı teorisine inanıyorsanız, Musk’ın iyi ve akıllı bir oğlu olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Aynı zamanda, "geri zekalı" hakaretinin yeniden canlanması, deha takıntısına karşı bir denge unsuru görevi görüyor. Bu terim bir zamanlar zekâ ölçeklerinden elde edilen tıbbi bir tanıydı, daha sonra aşağılayıcı bir ifadeye dönüştü ve sonunda büyük ölçüde kabul edilemez hale geldi. Ancak şimdi bazı risk sermayedarlarının, politikacıların, podcast yayıncılarının ve komedyenlerin konuşmalarında yeniden duyulabiliyor.

Bu aynı zamanda büyük bir siyasi nüfuza sahip bir konumda olan teknoloji oligarkının da gururunu okşuyor. Yüksek IQ, yenilmezlik, refah ve erkeklik anlamına gelen genel amaçlı bir insan sıralama sistemi olarak işlev görüyor. Musk, Thiel ve Sam Altman gibi isimler, biyoteknoloji şirketlerine ve bilgiyi insanüstü fiziksel formlara dönüştürmeyi, zeki adamları güçlü adamlar yapmayı ve genetik olarak optimize edilmiş varisler üretmeyi amaçlayan girişimlere yatırımlar yapıyor.

Silikon Vadisi'nin şu anda diğer her şeyden daha fazla satmaya çalıştığı ürünün yapay zekâ olarak adlandırılması uygun: Özelleştirilebilen ve satılabilen saf bir meta haline getirilmiş bir zekâ vizyonu.

Savunucuları, yapay zekânın insan kapasitesiyle eşleşeceği veya onu aşacağı anı duyurmak için sabırsızlanıyor. Tüm bu seçkin zekâ ölçme yarışı, "yüksek IQ'lu" teknoloji liderinin zekâ kavramının sahipliğini ele geçirmesi ve sonunda tüm insanları kontrolü altına alması için zemin hazırlıyor. Musk'ın sahibi olduğu X platformunda paylaştığı gibi: "İnsanlığın dijital süper zekâ için biyolojik bir önyükleyici olduğu giderek daha açık hale geliyor."

The New York Times'ın "What Is Elon Musk’s I.Q.?" başlıklı haberinden derlenmiştir.