Trump "çok tehlikeli" diyerek uyardı!

Geçtiğimiz aylarda yapılan seçimden istediği sonucu alamayan ve Başkanlık koltuğunu Biden'a kaptıran Trump yaptığı açıklamalarla gündemde.

Trump, sınır polisi tarafından davet edildikten sonra önümüzdeki iki hafta içinde ABD sınırını ziyaret edeceğini söyledi.

ABD'nin sınır güvenliği ile ilgili iddialar ortaya atan Trump, "Yakında ABD'ye akan milyonlarca insan göreceğiz" dedi.

Fox News'in sorularını yanıtlayan eski Başkan Trump bu iddiasını "çok tehlikeli bir durum" olarak nitelendirdi.

"Biz şu an konuşurken sınıra binlerce insan yürüyor" diyen Trump, Meksika sınırından ABD'ye gelenler için "Bizim ülkemizi yıkacak" ifadesini kullandı.

Trump'ın açıklamalarından her zamanki gibi Demokrat Parti de nasibini aldı.

Trump, "Duvarın tamamlanmasına sadece birkaç hafta kaldı. Süreç iki buçuk yıl sürdü çünkü kongredeki Demokratlar bize 11 kez dava açtı" dedi.

Trump yıllardır duvar tartışmalarına konu olan sınıra son ziyaretini başkanlığının son haftalarında gerçekleştirmişti.

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