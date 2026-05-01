Trump CNN Türk'e konuştu: Abluka inanılmaz, çok güçlü

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, ABD'nin İran'a yönelik ablukasına dair ABD Başkanı Donald Trump'a sorular sordu.

"İNANILMAZ OLDU"

Paksoy, "Görünüşe göre ablukadan memnunsunuz ve savaşı yeniden başlatmanıza ya da bir anlaşma yapmanıza gerek yok gibi görünüyor. Bu doğru mu? Ablukadan memnun musunuz?" diye sordu.

Ablukanın çok güçlü olduğunu belirten Trump "Abluka inanılmaz, çok güçlü. Yüzde 100, aslında inanılmaz oldu. Şu an ayrılsak büyük bir zafer kazanmış olurduk ama bunu yapmıyoruz."

"MÜZAKERE EDİYORUZ"

"Yani başka bir şey yapmanıza gerek yok mu?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"İran’ın liderliği birbirinden inanılmaz derecede kopuk ama müzakere ediyoruz."