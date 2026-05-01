Dünya Haberleri

Trump CNN Türk'e konuştu: Abluka inanılmaz, çok güçlü

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 20:53

ABD Başkanı Donald Trump, CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'un sorularını cevapladı. Trump, İran'a yönelik ablukanın çok güçlü olduğuna dikkat çekerek "Şu an ayrılsak büyük bir zafer kazanmış olurduk ama bunu yapmıyoruz" dedi.

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, ABD'nin İran'a yönelik ablukasına dair ABD Başkanı Donald Trump'a sorular sordu. 

"İNANILMAZ OLDU"

Paksoy, "Görünüşe göre ablukadan memnunsunuz ve savaşı yeniden başlatmanıza ya da bir anlaşma yapmanıza gerek yok gibi görünüyor. Bu doğru mu? Ablukadan memnun musunuz?" diye sordu.

Ablukanın çok güçlü olduğunu belirten Trump "Abluka inanılmaz, çok güçlü. Yüzde 100, aslında inanılmaz oldu. Şu an ayrılsak büyük bir zafer kazanmış olurduk ama bunu yapmıyoruz."

İrandan ABD ve İsrail saldırabilir uyarısı: Yeni barış teklifi iletildi... Trumptan barış teklifine cevapİran'dan 'ABD ve İsrail saldırabilir' uyarısı: Yeni barış teklifi iletildi... Trump'tan barış teklifine cevap

"MÜZAKERE EDİYORUZ"

"Yani başka bir şey yapmanıza gerek yok mu?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"İran’ın liderliği birbirinden inanılmaz derecede kopuk ama müzakere ediyoruz."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
