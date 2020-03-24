Trump: Çin’e bozuğum

Devlet Başkanı Şi’yi sevsem ve Çin’e saygı duysam da size dürüst olacağım” dedi. Trump, koronavirüse ‘Çin virüsü’ demesi nedeniyle bu ülkeyle diplomatik krize neden oluyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang ise, CovId-19 salgınıyla ilgili ABD’yi “diğerlerinin itibarını sarsmak ve sorumluluklarından kaçmak için günah keçisi bulmaya çalışmakla” suçladı. Gıng, ABD’nin bu tutumuyla zamanını boşa harcadığını belirterek, Washington yönetiminin, “salgını siyasallaştırmaya, Çin’i ve diğer ülkeleri kötülemeye ve yaftalamaya son vermesi” gerektiğini söyledi. Öte yandan, Trump’ı, ailesini ve üst düzey bürokratları koruyan Gizli Servis’in bir üyesinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Gizli Servis, söz konusu kişinin son iki haftada Trump dahil korunan hiçbir yetkili ile teması olmadığını söyledi.