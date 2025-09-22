Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşeceği adresi açıkladı

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı. Trump, Ekim ayı sonunda Güney Kore’de düzenlenecek bölgesel zirvede Şi ile yüz yüze görüşeceğini ve “önümüzdeki yılın başlarında” Çin’i ziyaret edeceğini duyurdu.

TikTok’un ABD’de faaliyet göstermesi için yürütülen “TikTok Anlaşması” konusunda ilerleme sağlandığını belirten Trump, Şi’nin “uygun bir zamanda” ABD’ye geleceğini açıkladı.

Ancak Çin hükümeti tarafından yapılan açıklamada Trump’ın ziyaret planlarına değinilmedi. Pekin yönetimi, Şi’nin ABD’nin TikTok yasağını önlemek için Çinli ByteDance’in kontrol hisselerinin satışı konusundaki tutumuna dair net bir bilgi paylaşmadı.

AFP’de yer alan habere göre, Trump’a ticaret ilişkilerinin daha da kötüye gitmesini önlemek isteyen Şi, yeni kısıtlamalardan kaçınması çağrısında bulundu. Beklentilerin yüksek olduğu görüşmede iki lider, samimi bir ilişki kurmaya çalıştı.

Trump, “Görüşme çok iyi geçti. Yakında tekrar telefonla konuşacağız. TikTok’un onaylanmasını takdir ediyoruz ve ikimiz de APEC’te görüşmeyi dört gözle bekliyoruz!” ifadelerini kullandı.

GÜMRÜK VERGİLERİ VE TARIM ÜRÜNLERİ ÇIKMAZI

ABD ve Çin’in üst düzey yetkilileri, Mayıs ve Eylül ayları arasında dört tur ticaret görüşmesi gerçekleştirdi. Tarafların önümüzdeki haftalarda beşinci tur için yeniden masaya oturması bekleniyor. Bu süreçte iki taraf da yüksek gümrük vergilerini askıya aldı ve sert ihracat kontrollerinden vazgeçti.

Ancak teknoloji ihracat kısıtlamaları, Çin’in ABD tarım ürünleri alımları ve fentanil konularında henüz somut bir anlaşma sağlanamadı. Trump yönetimi, Pekin’in opioid üretiminde kullanılan kimyasalların ABD’ye geçişini engelleyemediği gerekçesiyle Çin mallarına ek %20 gümrük vergisi uyguladı. Çin de ABD tarım ürünlerine %10 ila %15 arasında ek gümrük vergisi getirerek karşılık verdi.