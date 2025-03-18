Trump çeteci diye El Salvador’a yolladı! ABD böyle sınır dışı görmedi

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ABD’de geçen yıl seçim süreci boyunca yasadışı göçe savaş açacağını söyleyen ve göreve başladığı 20 Ocak’tan beri bu konuda sert adımlar atan ABD Başkanı Donald Trump, son icraatiyle ülke gündemini karıştırdı. Trump, cumartesi sabahı imzaladığı bir kararnameyle, tarihte yalnızca üç kere kullanılan 1789 tarihli ve Başkan’a belgesiz göçmenleri hedef alma ve sınır dışı etme konusunda olağanüstü yetkiler veren Yabancı Düşmanlar Yasası’nı devreye soktu. ABD Başkanı, çete üyesi olduğu iddia edilen 250’den fazla Venezuelalı göçmeni bu yasaya dayanarak sınır dışı etti. Washington DC Bölge Yargıcı James Boasberg’in kararnamenin yürütmesini askıya alan kararına rağmen sınır dışının gerçekleşmiş olması, ülkede “Trump yetkilerini aştı mı” tartışmalarına neden oldu.

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TEPKİLERLE BAŞ ETMEK İÇİN

ABD’deki son sınır dışı krizi Trump’ın cumartesi erken saatlerde imzaladığı bir kararnameyle başladı. Trump bu kararnameyle, kendisine geniş sınır dışı etme yetkileri tanıyan Yabancı Düşmanlar Yasası’nı devreye soktu. Trump’ın bu adımı atmasının nedeni ise kendi yönetimindeki bazı isimlerin seçim döneminde vaadedilenin aksine etkili bir sınırdışı kampanyası yürütülemediği yönündeki şikâyetleri. Amerikan basınında çıkan başka haberlerde de ülkeye yasadışı giriş sayıları düşmüş olsa da Trump’ın agresif politikasına rağmen sınırdışı sayılarının Joe Biden yönetiminin gerisinde kaldığı ifade edilmişti.

Başkan Donald Trump bunun üzerine, hedef alınan göçmenlere duruşma şansı vermeden sınır dışı edebilmesini sağlayacak yasayı yürürlüğe soktu. Bugüne kadar yalnızca savaş dönemlerinde, sırasıyla 1812 Savaşı, 1’inci ve 2’nci Dünya Savaşı’nda kullanıldı. Muhalifler ve bazı hukukçular Trump’ın savaş zamanı yasasını barış döneminde kullanarak yetki aşımında bulunduğunu savunuyor.

MASUMLAR DA OLABİLİR

Sınır dışı operasyonu da Venezuela çetesi Tren de Aragua’yı hedef alınarak gerçekleşti. Trump kararnamesiyle yabancı terör örgütü olarak tanımlanan çeteyle bağlantılı olduğu iddia edilen 261 düzensiz göçmen El Salvador’a gönderildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X’ten yaptığı açıklamada, “250’den fazla yabancı düşmanı üyesini gönderdik ve El Salvador, adil ücret karşılığında onları çok iyi hapishanelerinde tutmayı kabul etti” diyerek gelişmeyi duyurdu. Rubio’nun teşekkür ettiği El Salvador lideri Nayib Bukele de X hesabından sınırdışı edilen göçmenlerin ülkeye geliş ve ‘yeryüzündeki cehennem’ diye lanse edilen mega hapishane CECOT’a nakledilme görüntülerini paylaştı. Ancak Venezuelılar, suçlular arasında masum yakınlarının da olabileceği şüphesiini yaşıyor. Sınır dışı operasyonu ABD’de hukuki tartışmaya da yol açtı. Federal yargıç James Boasberg’in yürütmeyi durdurma kararına rağmen gerçekleşen sınırdışı Trump yönetiminin yargı kararını çiğnediği yönünde tepkiler geldi.

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TRUMP KORKUSU ABD’YE TURİZMİ DE ETKİLEDİ

Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Trump’ın uluslararası politikadaki saldırgan tutumunun turistlerde endişeye neden olduğu ve birçok kişinin bu ülkeye olan seyahatlerini iptal ettiğini yazdı. ABD merkezli turizm sektörü araştırma ve danışmanlık şirketi Tourism Economics’in verilerine yer verilen haberde, ABD’ye yapılan uluslararası seyahatlerin bu yıl yüzde 5 oranında düşmesi ve turizm sektöründe 64 milyar dolarlık bir açığa yol açması bekleniyor. Nitekim Trump yönetiminin ilk aylarında bile bu düşüş izleniyor. Şubat ayında ABD’ye gelen yabancı ziyaretçi verileri bir önceki yıla göre yüzde 2.4 oranında azalmış. Afrika’dan yüzde 9, Asya’dan yüzde 7 ve Orta Amerika’dan yüzde 6 oranında daha az ziyaretçi gelirken, Trump’ın hedefinde olan Çin yüzde 11’lik seyahat azalmasıyla listede başı çekiyor.

KİM BUNLAR

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Trump’ın savaş dönemi yasasını kullanarak sınırdışı ettiği göçmenler, Venezuelalı Tren de Aragua çetesi mensubu olmakla suçlanıyor. Venezuela’nın güneyindeki Tocorón hapishanesinde ortaya çıkan çete, önce ülke içinde ardından diğer Latin Amerika ülkelerinde insan kaçakçılığı, kadın ticareti ve uyuşturucu ticareti gibi organize suçlara bulaştı. Ancak çete üyeleriyle birlikte masum göçmenlerin de yollanmış olabileceği şüpheleri söz konusu.