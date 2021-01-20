Trump, çeşitli suçlardan yargılanan 73 kişiye af çıkardı

Trump tarafından affedilenler arasında geçtiğimiz sonbaharda kayıtsız bir yabancı ajan olarak hareket ettiği için suçunu kabul eden büyük Cumhuriyetçi Eliott Broidy, dolandırıcılık suçlamalarından 28 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Detroit belediye başkanı Kwame Kilpatrick ve rapçi Lil Wayne bulunuyor.

ABD’nin aşırı sağcı haber sitelerinden Breitbart'ın eski başkanı olan Steve Bannon, geçen yıl New York'ta federal suçlamalarla birkaç sanıkla birlikte tutuklanmış ancak 5 milyon dolarlık kefaletle serbest kalmıştı. Bannon ve diğer sanıkların büyük bir kısmı dolandırıcılık ve yüzbinlerce dolarlık kara para aklama ile suçlamıştı.

Aralık ayında Trump, eski kampanya yöneticisi Paul Manafort, Cumhuriyetçi siyasi ajan ve uzun süredir Trump’ın arkadaşı olan Roger Stone, kızı Ivanka’nın kayınpederi Charles Kushner ve eski kampanya danışmanı George Papadopoulos da dahil olmak üzere birçok kişiyi affetmişti.

Geçen ay Trump tarafından affedilenler, 2007'de 14 silahsız Iraklı sivili öldürmekten suçlu bulunan dört eski Blackwater askerini de affetmişti.