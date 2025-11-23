Trump cephesinde Epstein çatlağı

Haberin Devamı

ABD’de pedofil Jeff Epstein skandalı ve İsrail’in ABD siyasetine müdahalesi konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile karşı karşıya gelen, MAGA’nın (Amerika’yı Yeniden Büyük Yap) siyasi akımının ağır toplarından Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene, 5 Ocak itibarıyla Kongredeki görevinden istifa edeceğini açıkladı. Greene’in istifası, MAGA hareketinde artan bölünmenin ve Cumhuriyetçi Parti’de Trump kontrolündeki zayıflamanın açık bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

TRUMP DESTEKÇİSİYDİ

Greene, yaklaşık 11 dakikalık bir video açıklamasında Trump’a tepki göstererek “14 yaşında tecavüze uğrayan, insan ticaretine maruz kalan ve güçlü zengin erkekler tarafından kullanılan Amerikan kadınları için ayağa kalkmak, bana hain denilmesi ve ABD Başkanı tarafından tehdit edilmem sonucunu doğurmamalı” dedi. Greene, Trump’ın kendisine sırt çevirmesini “haksız ve yanlış” olarak niteledi. Ayrıca Amerikan halkının “siyasi endüstriyel kompleksin ülkeyi parçaladığını” fark etmesi gerektiğini de belirten Cumhuriyetçi politikacı, “Washington makinesinin ülkeyi yok etmesini tek başıma durduramayacağımı anladım” dedi. Greene, Donald Trump’ın ‘Önce Amerika’ sloganının en büyük savunucularından biri olarak yükselmiş, ancak son dönemde Başkan’ın sert eleştirmenlerinden biri haline gelmişti.

Haberin Devamı

TRUMP: HARİKA HABER

Başkan Donald Trump ise Temsilciler Meclisi üyesi Greene’in istifa ettiğini açıklamasının “ülke için harika bir haber” olduğunu söyledi.

Marjorie Taylor Greene tam bir Donald Trump fanatiğiydi.

Bilgi notu: Çocuk cinsel istismarı suçlamasıyla yargılandığı sırada 2019’da hapiste ölü bulunan Epstein’in Trump ile de bağlantıları olduğu iddia edilmişti. Hatta Trump’ın aleyhinde bulunan deliller nedeniyle Epstein dosyalarının açıklanmasını istemediği iddia edilmişti.

NETANYAHU’DAN TUHAF EPSTEİN PAYLAŞIMI

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun X sosyal medya hesabı üzerinden ‘fuhuş’ skandalının gizemli ismi pedofil milyarder Jeffrey Epstein’in İsrail istihbaratı Mossad’la bağlantılı olduğu iddialarını içeren bir makaleyi paylaşması dikkati çekti. Paylaşımda ABD merkezli sosyalist dergi Jacobin’in “Epstein, İsrail seçimlerine müdahale ettiğini öne sürdü” başlıklı makalesi yer alırken son paylaşılan belgelerde Epstein ve eski İsrail Başbakanı Ehud Barak arasındaki ilişki gündeme gelmişti. Söz konusu makalede Epstein, 2012’de siyaseti bıraktığını duyuran Barak’ın 2019’daki genel seçimde Netanyahu’ya karşı yarışmasını sağladığını öne sürüyor.

Haberin Devamı