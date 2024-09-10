Trump burun farkıyla önde... Düello öncesi başa baş yarış

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ABD’de 5 Kasım seçimlerine artık iki aydan daha az bir süre kalmışken Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump arasında ilk düello gerçekleşecek. ABC kanalından canlı yayınlanacak münazara ABD saati ile 21.00’de (TSİ Çarşamba 04:00) başlayacak.

ABD Başkanı Joe Biden ve Trump arasında 27 Haziran’da yapılan münazarada Biden’ın hayal kırıklığı yaratan performansı adaylığının sonunu getirmiş ve yerini Harris’e bırakmak zorunda kalmıştı. 21 Temmuz’da bayrağı devraldıktan sonra bu zamana kadar tek bir canlı röportaj dahi vermeyen Harris’in Trump’a karşı nasıl bir sınav vereceği merakla bekleniyor.

90 DAKİKALIK MÜCADELE

Düellonun kuralları, 27 Haziran’daki kurallarla aynı olacak. 90 dakika sürecek münazarada iki kez reklam arasına gidilecek. Mikrofon sadece konuşma sırası gelen aday için açık olacak, diğer adayın mikrofonu ise sessize alınacak. Philadelphia’daki Ulusal Anayasa Merkezi’nde yapılacak olan düello için salonda izleyici bulunmayacak. Adaylar tartışma süresince kürsülerin arkasında duracak ve sahnede önceden hazırlanmış notlara izin verilmeyecek. Her adaya bir kalem ve bir de not defteri sağlanacak.

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MÜSLÜMAN SEÇMEN KAMALACI

New York Times ve Siena tarafından hafta sonu açıklanan anket, Trump’ın Harris’e göre yüzde 48’e karşı yüzde 47 oyla önde olduğunu gösterdi. New York Times’ın analizine göre bu sonuçlar, başkan yardımcısı için balayı döneminin sonunun geldiğine işaret ediyor. Yine hafta sonu yayınlanan CBS News/YouGov anketi ise Michigan, Pensilvanya ve Wisconsin gibi hayati önemdeki eyaletlerde iki adayı kafa kafaya gösteriyor.

Öte yandan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından 25-27 Ağustos’ta 1115 Amerikalı kayıtlı Müslüman seçmenin katılımıyla yapılan anket sonuçlarına göre Harris yüzde 29,4 ile Müslüman seçmenler arasında en fazla oy alabilecek aday olarak öne çıktı.

SEÇİM KAHİNİNE GÖRE HARRIS KAZANACAK

1984’ten beri biri dışında ABD seçimlerini kimin kazanacağını bilen Amerikalı tarihçi Allan Lichtman’dan beklenen açıklama geldi. 13 ayrı anahtar göstergeyi değerlendirerek neticeye varan Lichtman’a göre kasım seçimlerinde kazanan Donald Trump değil, Kamala Harris olacak. Lichtman tahminlerini yaparken anketleri dikkate almıyor.

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Bunun yerine, tahminlerini mevcut başkanlık yönetimine uygulanan bir dizi doğru ya da yanlış önermeye dayandırıyor. Lichtman’ın hesaplamalarının başkanın kim olacağını tahmin edemediği tek seçim George W. Bush’un 2000 yılındaki zaferiydi. Lichtman, bu seçimin Demokrat Al Gore’un genel halk oylamasını kazandığı ancak seçim sistemi nedeniyle Bush’un Yüksek Mahkeme kararıyla zafere ulaştığı yasal açıdan karmaşık bir seçim olduğuna işaret ederek rekorunu savunabilir.