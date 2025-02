Trump bunu da yaptı! Kendini 1 ayda kral ilan etti

Haberin Devamı

Beyaz Saray’a ikinci kez seçilmesiyle birlikte ABD tarihinin ilk hüküm giymiş başkanı olan Donald Trump, 20 Ocak’taki yemin töreninden bu yana çok tartışmalı kararlara imza atıp, tüm dünyanın tepkisini çeken çıkışlarda bulundu. Trump bu bir aylık sürede, ülkeyi başkanlık kararnameleri ile yönetti, selefi Joe Biden’ın atadığı tüm savcıları kovdu, dünyanın en zengin insanı Elon Musk’a devlette sınırsız yetki sağlayıp tüm kurumların içine sızmasına ve mahrem bilgilere erişip istediği devlet çalışanlarını kovmasına özgürlük tanıdı, Kanada, Panama ve Grönland’ı işgal ile tehdit etti, Gazze’yi devralıp tatil beldesi haline getireceğini ve Filistinlileri süreceğini iddia etti, Ukrayna savaşını bitirmek için Rusya’nın tarafına geçip Avrupa’yı yok saydı ve en sonunda kendini “kral” ilan etti.

‘ÇOK YAŞA KRAL’

Trump’ın krallığını ilan etmesi kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden oldu. Çarşamba günü bir paylaşım yapan Trump, “TRAFİK YOĞUNLUK ÜCRETİ TARİHE KARIŞTI. Manhattan ve tüm New York KURTULDU. ÇOK YAŞA KRAL!” dedi. Trump’ın bahsettiği ücret, trafik sıkışıklığını azaltmak ve toplu taşımayı teşvik etmek amacıyla Manhattan’ın belirli bölgelerine giren araçlardan ekstra ücret alınmasını öngören bir sistem.

Trump’ın kendi sosyal medya hesabı birçok renkli, tartışmalı ve tuhaf olaylara ev sahipliği yapsa da X’teki resmi Beyaz Saray hesabının da Trump’ın krallığını tanıması infial yarattı. Trump’ın mesajını yazan hesap, bir de dergi kapağı şeklinde bir resim paylaştı. Resimde kral tacı takmış olan Trump, New York önünde gülerek poz veriyor. Kapağın sol alt köşesinde de “ÇOK YAŞA KRAL” yazıyor.

ŞAKA MI YOKSA CİDDİ Mİ

ABD’nin 47’inci Başkanının kendini kral olarak ilan etmesi pek de masum olmayabilir. ABD Anayasası’na göre başkanlar en fazla iki dönem görev yapabilirken Trump bununla ilgili yakın dönemde “şakalar” yapmaya başlamıştı. Bu ay Kongre’de yaptığı bir konuşma sırasında “Bana tekrar aday olamayacağımı söylüyorlar” diyen Trump, kasım ayında “sanırım bir daha aday olmayacağım, tabii siz ‘Başkan o kadar iyi ki başka bir yol bulmalıyız’ demezseniz,” demiş, geçen ay ise Las Vegas’taki bir mitingde “hayatımın en büyük onuru sadece bir kez değil, iki, üç, hatta dört kez görev yapmak olacak,” diyerek sözde “şaka” yapmıştı. Trump’ın aylardır ısrarla Anayasa’ya aykırı olarak 3 veya 4 dönem başkanlık yapma hevesini belirtmesi ve şimdi de “kral” olduğunu ilan etmesi bu iddiaları güçlendiriyor.

YASALARIN ÜSTÜNDE Mİ

“Kral Trump” geçen hafta da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ülkesini kurtaran hiçbir yasayı çiğnemez” yazarak, attığı ve atacağı her adımın “ülkeyi kurtarma” bahanesiyle Anayasa’ya ve yasalara aykırı olamayacağını ima etmiş, bu paylaşımı da tartışmalara yol açmıştı. Trump, New York’taki ücreti kaldırırken de New York halkını “kurtardığını” iddia etti. ABD Başkanı, temmuz ayında Pensilvanya’daki suikast girişiminden sağ çıkmasını Tanrı’nın kendisini “Amerika’yı yeniden büyük yapmak” için kurtarmasına bağlamıştı.

BOEİNG’DEN ŞİKÂYET ETTİ

‘BAŞKANLIK UÇAĞINI İKİNCİ EL ALABİLİRİM’

ABD Başkanı Donald Trump son dönemde çattığı kurumların arasına Amerikan uçak üreticisi Boeing’i de dahil etti. Boeing’in başkanlık kullanımı için özel olarak tasarlanan iki uçağı teslim etmedeki gecikmesinden şikâyet eden Trump, eski bir uçağı Air Force One olarak kullanmak üzere satın almayı düşündüğünü söyledi. Başkanlık uçağı olarak kullanılan yaklaşık 35 yaşındaki mevcut iki Boeing 747-200’den birinde gazetecilere konuşan Trump, “Alternatifler arıyoruz çünkü Boeing’in (teslimatı) çok uzun sürdü” dedi.

“Gidip bir uçak satın alabilir, sonra da onu dönüştürebiliriz” diyen Trump, Boeing’in Avrupalı rakibi Airbus’ı satın almayı reddettiğini, ancak başka bir ülkeden kullanılmış bir Boeing uçağı satın almayı düşünebileceğini söyledi. Öte yandan Amerikan medyasında yer alan haberlere göre uçakların üretim ve teslimatının gecikmesinin sebebi olarak başkanlık kullanımına özel geliştirmelerin karmaşık olması gösteriliyor. Trump’ın ilk döneminde müzakere edilen yeni uçak üretimlerinin anlaşması 2018 yılında tamamlanmıştı.

NEW YORK VALİSİ’NDEN TEPKİ ‘BU ÜLKE YASAYLA YÖNETİLİYOR’

ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray’ın paylaşımlarına Amerikan siyasetinden tepki geldi. New York Valisi Kathy Hochul “Kral Trump’a” sert çıkarak, “Biz yasalarla yönetilen bir milletiz, Krallar tarafından değil” dedi ve konuyu mahkemeye taşıyacağını söyledi. Illinois Valisi JB Pritzker da, “Benim yeminim, eyaletimizin ve ülkemizin anayasasına bağlı kalmaktır. Amerika’da krallar yoktur ve ben de hiçbir krala diz çökmeyeceğim” sözleriyle Trump’a tepki gösterdi. Trump’a Cumhuriyetçi Kongre üyelerinden Trump’a tepki gelmemesi ise dikkat çekti.