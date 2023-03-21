Trump bugün tutuklanacak mı? ABD resmen teyakkuza geçti... Mahkemeden flaş karar

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ABD'de gündem eski başkan Donald Trump...

Trump, Stormy Daniels'e yapılan 130 bin dolarlık ‘sus payı’ ödemesiyle ilgili soruşturuluyor.

ABD'de bir suçu örtbas etmeye çalışmak, o suçun niteliği ne olursa olsun daha ciddi bir suçlamaya evrilebiliyor.

Trump eğer tutuklanırsa bir suçla itham edilen ilk eski ABD başkanı olacak. Salı günü tutuklanacağını iddia eden Trump takipçilerini protestoya çağırmış ve hakkındaki iddiaları reddetmişti.

Manhattan savcısının 'yozlaşmış ve son derece politik' olduğunu iddia eden eski ABD başkanı protesto davetinin de 'ulusu geri almak' için olduğunu öne sürmüştü.

POLİS TEŞKİLATLARI ALARMA

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Trump'ın işaret ettiği gün geldi çattı. Trump'ın çağrısı nedeniyle ülkedeki büyük kentlerde polis adeta alarma geçti.

New York’ta polis teşkilatı içindeki tüm memurlara, dedektifler dahil olmak üzere, üniforma giyilmesi talimatı verildi.

Washington ve Los Angeles’ta da yetkililer bu olasılığa karşı görevdeki kolluk kuvveti sayısını artırıyor.

Eski bir ABD başkanının tutuklanması olasılığı ile New York’taki Manhattan bölgesinde güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı.

Mahkeme binası önüne çelik barikatlar çekildi. Çok sayıda medya mensubu da buraya kamp kurmuş durumda.

MAHKEMEDEN TRUMP'A KÖTÜ HABER GELDİ

ABD Trump protestolarına hazırlanırken mahkemeden eski başkanın canını sıkacak bir karar geldi.

Davada bazı tanıkların ifade vermesini engellemek isteyen Trump cephesi bu mücadeleyi kaybetti.

AP'nin haberine göre, Yargıç Lewis A. Kaplan, kilit tanıkların ifade vermesine izin verileceğine karar verdi .

Amerikalı yazar E Jean Carroll'ün Trump'a açtığı tecavüz davasının 25 Nisan'da başlaması planlanıyor. Carroll ve Trump'ın ifade vermesi bekleniyor.

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Carroll, 1995'te New York'ta lüks bir mağazanın soyunma odasında Trump'ın cinsel saldırısına maruz kaldığını iddia ediyor.

Elle dergisinin eski köşe yazarlarından Carroll, tecavüz davasını, New York eyaletinde yürürlüğe giren yeni bir yasa kapsamında açmıştı

Yeni yasa eyalette tecavüze uğrayanlara, olayın üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin dava açma imkanı veriyor.

Trump ise Carroll'ın kendisine yönelik olarak ilk kez 2019'da dile getirdiği tecavüz suçlamasını reddediyor.