Trump: Bugün harika bir gün

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ABD Başkanı, Beyaz Saray’da düzenlediği Ulusal Hispanik Mirası Ayı etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Bugün, son Amerikan birliklerinin Irak’tan ayrıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu bir bataklıktı ve yıllarca sürdü ancak yakında tarihin bu bölümü sona erecek. Bugün Amerika için harika bir gün” diye konuştu. ABD’nin o dönem Irak’a “DEAŞ tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla” gittiğini ve bunu “başardıklarını” savunan Trump, Irak’taki askerlerinin, uzun yıllar sonra artık ABD’ye geri dönmesinin zamanının çoktan geldiğini ifade etti.

‘ZEYDİ BENİM DOSTUM’

Irak’ın artık “eskisi gibi” olmadığını ve yeni Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi’nin “harika bir adam” olduğunu kaydeden ABD Başkanı, “Kendisi benim dostum ve en başından beri desteklediğim, tam anlamıyla desteklediğim biri. Onunla gurur duyuyorum ve umarım harika bir iş çıkaracak” değerlendirmesini yaptı. Irak’tan aslında daha önce geri çekilmeleri gerektiğini dile getiren Trump, geç de olsa bu açıklamayı yapmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi. ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, ABD ile Irak arasında Eylül 2024’te yapılan ortak açıklama ile “ABD’nin ulusal çıkarları” kapsamında ABD ve koalisyon güçlerinin Irak’tan çekilme sürecini tamamladıkları belirtilmişti.

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BAŞBAKAN ZEYDİ: IRAK’TA YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI

Irak Başbakanı Ali Zeydi, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ülkedeki askerî varlığının sona ermesi vesilesiyle dün düzenlenen törende “terörle mücadelenin henüz bitmediğini” belirtti. Zeydi, yaptığı açıklamada “Yeni bir dönem başlamıştır ve biz bunu ‘Irak’ın Egemenliği Aşaması’ olarak adlandırıyoruz. Kritik sürecin tamamlanması, terörün ve tehlikelerin bittiği anlamına gelmez. Devletin otoritesi dışında hiçbir silah bulunmamalıdır. Devletin dışında hiçbir silahlı gücün varlığına izin verilemez” ifadelerini kullandı.