Trump 'Bu son uyarı, bedelini canınızla ödersiniz' demişti! Bir tehdit de Rubio'dan...

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ABD Başkanı Donald Trump dün gece Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Gazze konusundaki tutumunu yineledi.

Trump, Hamas'a ilişkin, "Tüm rehineleri şimdi serbest bırakın, daha sonra değil. Yoksa sizin için bu iş biter. İsrail'e işi bitirmesi için gereken her şeyi gönderiyorum. Dediğimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak." ifadelerini kullandı.

Hamas liderlerine çağrıda bulunan Trump, "Bu sizin son uyarınız. Hala şansınız varken Gazze'yi terk etmenin tam zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze halkına da seslenen Trump, esirleri serbest bırakmalarını isteyerek, aksi halde bunun bedelini canlarıyla ödeyeceklerini kaydetti.



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Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Hamas'a yönelik tehditlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kasım, "Bu tehditler, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasıyla ilgili meseleleri zorlaştırıyor ve işgalci hükümeti de ateşkes anlaşmasını uygulamama yönünde cesaretlendiriyor." dedi.

Gazze Şeridi'nde ateşkes için imzalanan bir anlaşmanın varlığını vurgulayan Kasım, "ABD de bu anlaşmaya arabulucu olan ülkelerden biri. Anlaşma ise tüm esirlerin 3 aşamada serbest kalmasını içeriyor ve Hamas da birinci aşamada üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdi." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının müzakerelerine yanaşmadığını dile getiren Kasım, ABD yönetiminin ikinci aşama müzakerelerinin başlatılması için İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu.



RUBİO DA TEHDİDİ TEKRARLADI: CİDDİYE ALSANIZ İYİ OLUR

Trump'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düşerken bugün bir tehdit de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hamas’a yönelik "Esirleri şimdi serbest bırakın. Yoksa kıyamet kopacak" açıklamalarına ilişkin yaptığı yorumda, "Eğer bir şey yapacağını söylüyorsa, yapacaktır. Bu yüzden bunu ciddiye alsalar iyi olur" dedi.



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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da, Trump’ın Truth Social sosyal medya platformu üzerinden Hamas’a yönelik yaptığı tehditkar açıklamalarına yönelik yorum yaptı. Hamas'ı Trump'ın tehditlerini ciddiye almaya çağıran Rubio Fox News'e yaptığı açıklamada, "İnsanlar Başkan'ın esirlerle görüştüğünü, hikayelerini dinlediğini ve haklı olarak öfkelendiğini anlamıyor. Her hafta sonu bir deri bir kemik kalmış esirlerin serbest bırakıldığı, cesetlerin teslim edildiği ve bazen yanlış cesetlerin olduğu, burada 5, orada 3 kişinin olduğu ve oyunlar oynandığı bu videoları izlemekten yoruldu ve bu konuda sabrını yitirdi" dedi.

Trump’ın ciddi biri olduğunu vurgulayan Rubio, "İnsanların dünyanın dört bir yanında öğrendiği gibi, söylediklerinde ciddi olmayan biri değil. Eğer bir şey yapacağını söylüyorsa, yapacaktır. Bu yüzden bunu ciddiye alsalar iyi olur" diye konuştu.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA DA DEĞİNDİ

Trump yönetiminin Ukrayna'daki savaşı sona erdirme arzusunu yineleyen Rubio, ülkenin başında milyarlarca dolara ve yüz binlerce insanın hayatına mal olan savaşa bir an önce son vermek isteyen bir başkan olduğu için şanslı olduklarını vurguladı.

Rubio, savaşın bitmesinin Rusya, Ukrayna ve Amerikan halkı ile Avrupalı müttefiklerin yararına olacağını kaydederek, "Tuhaf zamanlarda yaşıyoruz ama Donald Trump gibi ahlaki netliğe sahip bir başkanımız olduğu için de mutluyum." ifadesini kullandı.



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Rubio Fox News ekranlarında konuşurken alnında bir haç çizili olduğu görüldü.ABD medyasına göre bu haç Kül Çarşambası (Ash Wednesday) geleneğine bir gönderme.

Kül Çarşambası (Ash Wednesday) Hristiyanlıkta önemli bir dini gündür ve Paskalya’dan önceki 40 günlük oruç dönemi olan Büyük Perhizin (Lent) başlangıcını işaret eder. Katolik, Anglikan ve bazı Protestan mezheplerinde kutlanır.

Bu günde, kiliselerde yapılan özel ayinlerde rahipler, katılımcıların alınlarına kutsanmış kül ile haç işareti çizilir.