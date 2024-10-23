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Trump bu kez de Obama'yı hedef aldı

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#Trump#Obama#Abd
Trump bu kez de Obamayı hedef aldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 15:10

Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris'e destek mitingi düzenleyen eski Başkan Barack Obama'ya hakaret etti. Trump, ayrıca, Obama'nın Harris için kampanya yürütmeye başladığını çünkü Harris'in "kampanya yürütmekten aciz olduğunu" iddia etti.

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New York Post gazetesinin haberine göre, Trump, Kuzey Carolina Greensboro'daki bir mitingde yaptığı konuşmada, Obama'nın Harris'e desteğine sert tepki gösterdi.

Trump, eski Başkan Obama'ya karşı "Bence o (Obama) gerçek bir pislik çünkü son birkaç gündür onu kampanya yaparken izledim." ifadesini kullandı.

Obama'nın Harris'e desteği ve seçim kampanyalarını takip ettiğini belirten Trump, "Son birkaç gündür kampanyasını izledim, ne kadar bölücü biri olduğunu gördüm. Bu ülkeyi böldü, kendisi ve küçük grubu umurunda bile değil. Korkunçtu." diye konuştu.

Trump, ayrıca, Obama'nın Harris için kampanya yürütmeye başladığını çünkü Harris'in "kampanya yürütmekten aciz olduğunu" iddia etti.

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#Trump#Obama#Abd

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