Trump: Bu bizim savaşımız değil karışmayın

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Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Suriye’deki muhalif savaşçılar, eşi benzeri görülmemiş bir hamleyle, son derece koordineli bir saldırıyla çok sayıda kenti tamamen ele geçirdi ve şu anda Şam’ın dış mahallelerinde Esad’ı devirmek için çok büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Rusya, Ukrayna’ya çok müdahil olduğu ve orada 600 binden fazla askerini kaybettiği için, yıllardır koruduğu Suriye’deki bu gerçek yürüyüşü durduramayacak gibi görünüyor. Eski Başkan Obama’nın ‘kumdaki kırmızı çizgi’yi koruma taahhüdünü yerine getirmeyi reddettiği ve Rusya’nın devreye girmesiyle kıyametin koptuğu yer burasıdır. Ama şimdi onlar da, muhtemelen Esad’ın kendisi gibi, çekilmeye zorlanıyorlar ve bu aslında başlarına gelebilecek en iyi şey olabilir. Obama’yı aptal durumuna düşürmek dışında Rusya’nın Suriye’de pek bir çıkarı olmadı. Her halükarda Suriye bir karmaşa, bizim dostumuz değil. ABD’nin bununla hiçbir ilgisi olmamalı. Bu bizim savaşımız değil. Bırakın kendi haline, karışmayın” dedi.