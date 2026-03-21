Trump: Biz olmasak NATO kâğıttan kaplan

Truth Social hesabından NATO müttefiklerini “korkaklıkla” suçlayan Trump, “ABD olmadan NATO kâğıttan kaplan” yorumunu yaptı. Trump, “Nükleer güce sahip bir İran’ı durdurmak için bu mücadeleye katılmak istemediler. Ödemek zorunda kaldıkları yüksek petrol fiyatlarından şikâyet ediyorlar ama yüksek petrol fiyatlarının tek nedeni olan, basit bir askeri manevra olan Hürmüz Boğazı’nı açmaya yardım etmek istemiyorlar” dedi. Sonrasında Beyaz Saray’daki bir etkinlikte ateşkese dair konuşan Trump, “Ateşkes istemiyorum. İran ciddi şekilde zayıfladı. Karşı taraf yok olurken ateşkes düşünmezsiniz. İsrail ve ABD zafer istiyor” ifadelerini kullandı.