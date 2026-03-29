Trump 'Bitirdik' demişti: Tablo bambaşka çıktı... İstihbarattan dikkat çeken İran raporu

ABD’nin İran’ın balistik füze kapasitesini hedef alan savaşında çarpıcı bir gerçek gün yüzüne çıktı. İstihbarat verilerine göre, operasyonların üzerinden bir ay geçmesine rağmen İran’ın füze ve insansız hava aracı cephaneliğinin yalnızca yaklaşık üçte biri imha edilebildi.

ÜÇTE BİRİ İMHA EDİLDİ, GERİ KALANI HÂLÂ RİSK

Raporda, Tahran’ın füzelerinin yaklaşık üçte biri yok edildiği, bir diğer üçte birinin hasar gördüğü ya da yer altı tünelleri ve sığınaklara taşındığı tahmini yer aldı. İran’ın insansız hava aracı envanteri için de benzer bir değerlendirme yapıldı.

ABD istihbaratına yakın beş kaynağa dayanan analizde, İran’ın füze stokunun büyük bölümüne doğrudan erişilemediği, buna rağmen ülkenin hâlâ hatırı sayılır bir cephaneliğe sahip olduğu vurgulandı.

TRUMP’IN SÖZLERİYLE ÇELİŞEN TABLO

Ortaya çıkan veriler, ABD Başkanı Donald Trump’ın “çok az füzesi kaldı” yönündeki açıklamalarıyla çelişti. Aynı şekilde bazı ABD’li yetkililerin, İran’ın balistik füze kapasitesinin büyük ölçüde ortadan kaldırıldığı yönündeki ifadeleri de tartışma yarattı.

Trump, İran'ın füzelerine ilişkin öne sürdüğü iddiada şu ifadeleri kullandı:

“Boğazdaki sorun şu. diyelim ki harika bir iş çıkardık. Füzelerinin %99’unu imha ettiğimizi söylüyoruz. %1 kabul edilemez, çünkü %1, bir milyar dolarlık bir geminin gövdesine isabet eden bir füze demektir.”

FÜZELER AZALDI AMA TEHDİT BİTMEDİ

ABD ve İsrail’in yoğun bombardımanına rağmen İran’ın saldırı kapasitesi tamamen ortadan kaldırılamadı. Füze fırlatma sayısı azalsa da İran’ın saldırıları İsrail ve Körfez ülkelerini hedef almaya devam etti.

İran füzelerine karşı savunma sistemlerinde ciddi bir tüketim yaşandı. İsrail, ABD ve Körfez ülkeleri, İran saldırılarını engellemek için milyarlarca dolar harcarken kritik önleyici stokların azaldığı belirtildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir ABD’li yetkili, İran’ın füze stokunun büyük kısmının yer altında depolandığını belirterek, “Kesin bir sayıya ulaşabileceğimizden emin değilim” dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise İran’ın geniş tünel ağının operasyonları zorlaştırdığını kabul etti.

ABD’nin kararlılığını vurgulayan Hegseth, “Dünyadaki hiçbir ordunun yapamayacağı şekilde, metodik, acımasız ve ezici bir şekilde onları avlıyoruz ve sonuçlar ortada” ifadelerini kullandı.

İRAN İÇİN KRİTİK CAYDIRICI GÜÇ

The Guardian'ın aktardığı habere göre İranlı yetkililer, balistik füze programını ABD ve İsrail’in askeri üstünlüğüne karşı en önemli caydırıcı unsur olarak görüyor. Tahran yönetimi, füze envanterinin hem ABD unsurlarını hem de İsrail’i doğrudan tehdit edebilecek kapasitede olduğunu değerlendiriyor.

İran, son bir ay boyunca balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla İsrail’i ve Körfez’deki kritik enerji ile ABD varlıklarını hedef almaya devam etti. İran'In bu saldırıları, küresel ekonomi üzerinde ciddi baskı oluşturdu.

ABD ve İsrail, savaşın temel amaçlarından birinin İran’ın balistik füze kapasitesini zayıflatmak olduğu vurgulanırken Washington yönetimi, son günlerde Orta Doğu’ya binlerce ek asker konuşlandırdı.

ABD'nin, Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmak amacıyla Hark Adası’na yönelik olası bir kara operasyonu hazırlığında olduğu gündeme gelmişti.

İsrail ise İran’daki hava harekâtında özellikle füze depolarını ve fırlatma rampalarını hedef aldı. Tel Aviv yönetimi, Tahran’ın füze fırlatma rampalarının %70’ini oluşturan 335 rampayı “etkisiz hale getirdiğini” öne sürmüştü.