×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump, Birliğin Durumu konuşmasında İran'ı hedef aldı: 'ABD'yi vuracak füzeler üretmeye çalışıyorlar... Asla izin vermem'

Güncelleme Tarihi:

#Trump#İran#Nükleer Silahlar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2026 08:35

ABD Başkanı Donald Trump, Birliğin Durumu konuşmasında İran'ı hedef alarak, Tahran yönetiminin nükleer silah edinmesine asla müsaade etmeyeceğini belirtti. İran’ın nükleer silah geliştirmesine karşı askeri güç kullanabileceklerini ifade eden Trump, Tahran'ın ABD'yi vurabilecek füzeler geliştirmeye çalıştığını kaydetti..

Haberin Devamı

Trump, Kongre'de yaptığı geleneksel Birliğin Durumu konuşmasında dış politikadan iç siyasete kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu. Liderliğinde "çağlar boyu hatırlanacak bir dönüşüm" yaşandığını belirten Trump, ABD'nin belki de daha önce hiç olmadığı kadar saygı gördüğünü öne sürdü.

Konuşmasının başında "Milletimiz geri döndü, her zamankinden daha büyük, daha iyi, daha zengin ve daha güçlü" ifadelerini kullanan Trump, salondaki Cumhuriyetçilerden uzun süre alkış aldı.

Trump, Birliğin Durumu konuşmasında İranı hedef aldı: ABDyi vuracak füzeler üretmeye çalışıyorlar... Asla izin vermem

Washington ile Tahran arasında İran’ın silah kapasitesine dair gerilimin yüksek seviyede seyrettiğini ifade eden Trump, ABD’nin İran’ın nükleer silaha ilerleyişini engellemek için askeri gücünü kullanmaktan çekinmeyeceğini dile getirdi. Trump, İran'ın ABD'yi vurabilecek füzeler geliştirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Haberin Devamı

Trump, reyting ölçümlerine göre televizyonlarda yayınlanan en uzun Birliğin Durumu konuşmasını gerçekleştiren başkan olarak kayda geçti.

Trump, Birliğin Durumu konuşmasında İranı hedef aldı: ABDyi vuracak füzeler üretmeye çalışıyorlar... Asla izin vermem

İRAN'A SERT İFADELERLE YÜKLENDİ

Trump konuşmasında, Gece Yarısı Çekici Operasyonu ile İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları, Kasım Süleymani’nin öldürülmesini ve İran’a yönelik ABD müdahalesi tehdidini hatırlattı.

Trump, "Onlarla görüşmelerimiz sürüyor, bir anlaşma yapmak istiyorlar ama onlardan 'asla nükleer silahımız olmayacak' sözünü duymadık" dedi.

İran'ın ABD'yi hedef alabilecek füzeler geliştirmeye çalıştığını iddia eden Trump, "Avrupa'yı ve denizaşırı üslerimizi tehdit edebilecek füzeler geliştirdiler ve ABD'ye ulaşabilecek füzeler üretmek için de çalışıyorlar. Silah programlarını, özellikle de nükleer silahlarını yeniden inşa etmeye kalkışmamaları konusunda uyarıldılar. Yine de her şeye yeniden başlıyorlar" dedi.

Gözden KaçmasınGeneralden Trump’a İran uyarısı Mühimmat yetmez, can kaybı olabilirGeneralden Trump’a İran uyarısı! Mühimmat yetmez, can kaybı olabilirHaberi görüntüle

İran’ın nükleer silah geliştirmesini engellemek için çalışmayı sürdüreceğini vurgulayan Trump, "Yine hain emellerinin peşindeler. Tercihim bu sorunu diplomasi yoluyla çözmek... Ancak bir şey kesin: Dünyanın bir numaralı terör destekçisi olan, ki bu açık ara farkla, ülkenin nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğim. Buna izin vermem" ifadelerini kullandı.

Trump, Birliğin Durumu konuşmasında İranı hedef aldı: ABDyi vuracak füzeler üretmeye çalışıyorlar... Asla izin vermem

Haberin Devamı

ALTIN ÇAĞ MESAJI

Trump, kriz içinde bir ulus devraldığını söyleyerek, "Milletimiz geri döndü, her zamankinden daha büyük, daha iyi, daha zengin ve daha güçlü. Bu, ABD'nin altın çağı" diye konuştu.

Gözden KaçmasınPutin uyardı... Türkiye’ye giden doğalgaz boru hatları hedeftePutin uyardı... Türkiye’ye giden doğalgaz boru hatları hedefteHaberi görüntüle

4 Temmuz’da kutlanacak ABD Bağımsızlık Günü'nün 250. yıldönümünü "destansı bir dönüm noktası" diye niteleyen ABD Başkanı, henüz en büyük gelişmelerin yaşanmadığını belirterek, liderliği döneminde "çağlar boyu hatırlanacak bir dönüşüm" gerçekleştiğini ifade etti. Trump, ABD’nin uluslararası alanda "belki de daha önce hiç olmadığı kadar saygı gördüğünü" dile getirdi.

Trump, Birliğin Durumu konuşmasında İranı hedef aldı: ABDyi vuracak füzeler üretmeye çalışıyorlar... Asla izin vermem

Trump, Kongre üyelerine “birliğimizin durumu güçlü” mesajı vererek, şu ifadeleri kullandı:

Haberin Devamı

"Ülkemiz yine kazanıyor, hatta o kadar çok kazanıyoruz ki ne yapacağımızı bilemiyoruz. İnsanlar bana 'Lütfen, lütfen, lütfen Sayın Başkan, çok fazla kazanıyoruz! Artık dayanamıyoruz! Ülkemizde kazanmaya alışkın değiliz. Siz gelene kadar hep kaybediyorduk ama şimdi çok fazla kazanıyoruz.' diyorlar. Ben de diyorum ki, 'Hayır, hayır, hayır. Yine kazanacaksınız. Büyük kazanacaksınız, her zamankinden daha büyük kazanacaksınız."

Trump, Birliğin Durumu konuşmasında İranı hedef aldı: ABDyi vuracak füzeler üretmeye çalışıyorlar... Asla izin vermem

MEKSİKA DEĞERLENDİRMESİ

Uyuşturucu kartellerine karşı yürütülen operasyonlara da değinen Trump, El Mencho lakaplı kartel lideri Nemesio Ruben Oseguera Cervantes'in ABD istihbaratının yardımıyla Meksika güçleri tarafından öldürülmesinden günler sonra yönetiminin kartellere karşı mücadelesini övdü.

Haberin Devamı

Trump, "Batı Yarımküre'de ABD güvenliğini ve hakimiyetini yeniden tesis ediyoruz; ulusal çıkarlarımızı güvence altına almak ve ülkemizi şiddet, uyuşturucu, terörizm ve yabancı müdahaleden korumak için harekete geçiyoruz. Yıllardır bölgemizdeki geniş toprak parçaları, Meksika'nın büyük bölümleri de dahil olmak üzere, gerçekten de Meksika'nın çok büyük bölümleri, cani uyuşturucu kartellerinin kontrolündeydi" ifadelerini kullandı.

Trump, Birliğin Durumu konuşmasında İranı hedef aldı: ABDyi vuracak füzeler üretmeye çalışıyorlar... Asla izin vermem

Trump, "Bu yüzden bu kartelleri yabancı terör örgütleri olarak tanımladım ve yasadışı fentanili kitle imha silahı ilan ettim" dedi.

Gözden KaçmasınAvustralya Başbakanı Albanesenin konutunda terör paniğiAvustralya Başbakanı Albanese'nin konutunda terör paniğiHaberi görüntüle

Başkan, ikinci döneminin ilk icraatlarından biri olarak Dışişleri Bakanlığı’na bazı büyük kartelleri “yabancı terör örgütü” ilan etme talimatı verdiğini belirterek, "Yeni askeri harekatımızla ülkemize giren rekor miktardaki uyuşturucuyu durdurduk ve deniz veya su yoluyla girişini neredeyse tamamen engelledik. Bunu muhtemelen fark etmişsinizdir" dedi.

Trump, Birliğin Durumu konuşmasında İranı hedef aldı: ABDyi vuracak füzeler üretmeye çalışıyorlar... Asla izin vermem

Haberin Devamı

TRUMP REKOR KIRDI

Trump, modern dönemdeki en uzun Birleşik Devletler Birliği konuşması rekorunu kırdı. Önceki rekor, 27 ocak 2000 tarihinde yaklaşık 1 saat 28 dakika 49 saniye süren konuşmasıyla Bill Clinton’a aitti.

Gözden KaçmasınABD ve Fransa arasında diplomatik kriz ABDli Büyükelçi, Fransızları çileden çıkardıABD ve Fransa arasında diplomatik kriz! ABD'li Büyükelçi, Fransızları çileden çıkardıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Trump#İran#Nükleer Silahlar

BAKMADAN GEÇME!