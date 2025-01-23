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Trump, bir siyahiyi öldürmekten hüküm giyen 2 eski polisi affetti

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#Trump#Abd#Polis
Trump, bir siyahiyi öldürmekten hüküm giyen 2 eski polisi affetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 10:55

ABD Trump, 2020'de siyahi bir adamı öldürmekten hüküm giyen iki eski polis memurunu "tam ve koşulsuz" olarak affetti.

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The Hill gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Trump, yeni aflar çıkardı.

Trump, 2020'de 20 yaşındaki Karon Hylton-Brown isimli bir siyahiyi öldürmekten 5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski başkent Washington polisi Terence Sutton'u "tam ve koşulsuz" affetti.

ABD Başkanı, aynı cinayete ilişkin kanıtları örtbas etmekten 4 yıl hapis cezasına çarptırılan polis memuru Andrew Zabavsky'i de affetti.

Görevinin ilk gününde imzaladığı kararnameyle, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına karışmış yaklaşık 1600 kişi için af çıkaran Trump, "Silk Road" (İpek Yolu) isimli internet sitesi üzerinden uyuşturucu ve yasa dışı ürünler sattığı gerekçesiyle 2015'te ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Ross Ulbricht'i de affetmişti.

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#Trump#Abd#Polis

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