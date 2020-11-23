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Haber Giriş: 23.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Trump BIden’a çıkıştı: Neden kabine kuruyorsun

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Trump BIden’a çıkıştı: Neden kabine kuruyorsun
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ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık yarışını kazanan Joe Biden’ın kabinesini oluşturmaya başlamasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından Biden’ın kabine kurma çalışmalarına yüklenen Trump, “4 eyalette seçim sonuçlarını değiştirmeye yetecek yüz binlerce usulsüz oy tespit edilmişken ve bu, seçimi kazanmak için fazlasıyla yeterliyken Joe Biden neden hızla kabine oluşturuyor?” paylaşımında bulundu. Trump, “Umarım, mahkemeler ve kanun yapıcılar, seçimlerin ve ABD’nin güvenilirliğini korumak için ne yapılması gerekiyorsa gereken cesareti gösterir. Dünya izliyor” ifadesini kullandı. Twitter ise Trump’ın bu paylaşımına uyarı etiketi koydu. Biden’ın kabinesine seçtiği ilk ismi salı günü ilan etmesi bekleniyor.

Trump BIden’a çıkıştı: Neden kabine kuruyorsun

GEORGIA İÇİN ÜÇÜNCÜ SAYIM

Öte yandan, Trump’ın hukuk ekibi, yeniden sayımın ardından Biden’ın kazandığı yönünde tescil edilen Georgia eyaletinde oyların bir kez daha sayımı için dilekçe verdi. Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, 19 Kasım’da tamamlanan yeniden sayıma göre Biden’ın kazandığını açıklamıştı.

Trump BIden’a çıkıştı: Neden kabine kuruyorsun

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