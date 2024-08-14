Trump, Biden yönetimine çattı: Oturmuş misillemeyi bekliyorlar

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ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, önceki akşam sosyal medya platformu X’te, platformun sahibi iş insanı Elon Musk ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Yaklaşık bir yıl sonra X’e dönen eski ABD Başkanı, Ortadoğu’da yaşanan gerilimlere değinirken İsrail’in İran’ın saldırısını beklemek zorunda kaldığını ve kendisi başkan olsa asla böyle bir şeyin yaşanmayacağını öne sürdü.

‘BEN VARKEN PARALARI YOKTU’

“İnanın bana, ben olsaydım İran saldırmazdı. Ben başkanken İran ile iyi olurduk. Ben İran’a kötü bir şey yapmak istemiyorum ama İranlılar ben varken (bize) bulaşmamayı biliyorlardı” diyen Trump, kendisi başkanken İran’ın parası olmadığını ve Hamas, Hizbullah ve “bu terör araçları için” ayıracak kaynak bulamadığını iddia etti.

‘DEMİR KUBBE ÇÖKEBİLİR’

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Rakibi Kamala Harris’in “İsrail karşıtı” olduğunu bir kez daha öne süren ve Harris’e oy vermeyi düşünen Yahudilerin “kafalarını kontrol ettirmesi gerektiğini” söyleyen Trump, İsrail’in yok edilebileceğini iddia etti. Trump, “bu gece veya yarın (İsrail’in) bir saldırı beklediğine dair haberler gördüm. Demir Kubbeleri 100’lerce 1000’lerce füze atarak bunaltılabilir, kendilerini savunamazlar. Onları yok edecekler. Bu insanlarda ABD’ye saygı yok” dedi.

‘KÜRESEL DEĞİL NÜKLEER ISINMA’

Şu an dünya için en büyük tehdidin küresel ısınma değil nükleer ısınma olduğunu öne süren Trump, tehlikeli ülkelerin bir araya geldiğini belirtti. Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore’nin “günümüzün şer ekseni” olduğunu söyleyen Trump, kendisinin bu liderlerle çok daha iyi geçineceğini savundu. Trump, “Putin’i çok iyi tanıyorum. Onunla iyi anlaştık. Bana saygı duyuyordu. Rusya’yı seviyordum. Putin’in dostuydum. O da bana bir keresinde ‘sen benim dostumsun. Seni düşman olarak görmek istemem’ demişti” dedi. Trump ayrıca Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin sorumlusunun, Ukrayna’yı NATO’ya sokmak istediğini öne sürdüğü ABD Başkanı Joe Biden olduğunu da iddialarına ekledi.

SOHBET ODASI ÇÖKTÜ

ABD Doğu yakası saati ile 20:00’da (TSİ Salı 03:00) başlaması planlanan Donald Trump-Elon Musk söyleşisi, siber saldırı nedeniyle uzun süre başlayamadı. Birçok kişi sayfasında hata mesajları alırken Musk, “Çok büyük bir DDoS saldırısı altındayız” açıklamasını yaptı. DDoS, bir diğer deyimle Dağıtılmış Hizmet Reddi saldırıları, ağ sunucusunu trafiğe boğarak sunucuyu çökertme ve diğer kullanıcıların erişimini engelleme amacı taşıyor. Bu iddia edilen sebep çözüldükten sonra sohbet yaklaşık 40 dakikalık gecikmeyle başladı.