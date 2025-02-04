Trump, Beyaz Saray’da Netanyahu ile görüşüyor: Kritik başlıklar gündemde... Gazze, sürgün, Suriye ve İran

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bugün Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi beklenirken Trump, yerel saatle pazar gecesi Florida’dan Washington’a döndükten sonra havalimanında yaptığı açıklamalarda “büyük görüşmeler” planlandığını belirtti.

MÜZAKERELER İLERLİYOR

ABD’nin 47’nci Başkanı Türkiye saati ile dün sabaha karşı indiği Andrews Hava Üssü’nde gazetecilere yaptığı açıklamalarda “İsrail ve diğer çeşitli ülkelerle Ortadoğu konusunda yapılan müzakereler ilerliyor. Salı günü (bugün) Bibi Netanyahu geliyor ve sanırım çok büyük görüşmeler planlandı” dedi. İsrail basınının verdiği bilgilere göre Netanyahu, salı akşamı yerel saatle 18:00’da (TSİ çarşamba sabahı 02:00) Trump ile görüşecek. Görüşme sonrasında muhtemelen 21:00’da (TSİ çarşamba 05:00) eşlerin katılımıyla akşam yemeği de olacak.

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Donald Trump, Ürdün Kralı 2’nci Abdullah’ı Beyaz Saray’a davet etti.

‘HARİTA ÇİZECEĞİZ’ DEMİŞTİ

Netanyahu, Washington’a havalanmadan önce İsrail’de yaptığı açıklamalarda “Ortadoğu haritasını yeniden çizmeyi umuyorum” demişti. Hamas ile ateşkes anlaşmasının birinci aşamasında en geç 16’ncı güne kadar ikinci aşama için müzakerelerin başlaması gerekmesine rağmen Netanyahu, müzakereci ekibini göndermeyi reddetti. İsrail Başbakanı’nın Trump ile yapacağı görüşmeyi beklediği belirtiliyor.

BAŞKA KİMLERLE GÖRÜŞECEK

İsrail başbakanı pazar günü indiği Washington’da cumartesi gününe kadar görüşmelerde bulunacak. Dün Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşen Netanyahu’nun, yarın ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile perşembe günü ise Senato Çoğunluk Lideri John Thune ve Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile görüşmesi bekleniyor.

SÜRGÜN PLANI GÜNDEMDE

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz haftalarda defalarca “Gazze’den sürgün” planını dile getirmişti. Gazze’nin tamamen boşaltılması gerektiğini öne süren Trump, buradaki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün’e taşınması gerektiğini belirterek Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2’nci Abdullah’a baskı yapmıştı. İki liderin bu fikri tamamen reddetmesinden sonra ise Trump, “Alacaklar, alacaklar. Biz onlar için çok şey yaptık. Alacaklar” demişti. Ürdün Krallığı’ndan yapılan açıklamaya göre Kral Abdullah da Beyaz Saray’a davet edildi. Görüşmenin 11 Şubat’ta olması bekleniyor.

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SURİYE’DEN ÇEKİLME KONUSU

Geçtiğimiz hafta İsrail devlet ajansı, Beyaz Saray’dan üst düzey yetkililerin İsrailli mevkidaşlarına ulaşarak “Trump, Suriye’den çekilmeyi planlıyor” dediğini iddia etmişti. Haberde “İsrail’de endişe ve kaygı var” detayına yer verilirken, ABD’nin Suriye’den çekilmesinin Tel Aviv yönetimi tarafından istenmediğine de dikkat çekilmişti. Cuma günü Hürriyet’e konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, “Suriye’den çekilme gündemde” diyerek iddiaları doğrulamıştı. Netanyahu’nun Trump ile yapacağı görüşmede bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

İRAN ELE ALINACAK

Netanyahu’nun Washington’daki görüşmelerinde ana gündem maddelerinden biri de İran olacak. ABD’ye gelmeden önce Netanyahu, “İran terör ekseninin tüm bileşenleriyle başa çıkma” konusunu da konuşacağını belirterek, “ABD ve İsrail’in birlikte çalışarak güvenliği güçlendirebileceğini, barış çemberini genişletebileceğini ve güç yoluyla dikkate değer bir barış dönemi elde edebileceğini” söylemişti. Trump Yönetimi, İsrail’in Suudi Arabistan ile normalleşmesi için de temaslarını yürütüyor.

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KALICI İŞGAL HAZIRLIĞI: İSRAİL SURİYE’YE KARAKOL KURUYOR

İsrail güçlerinin Suriye’de işgal ettiği bölgelere askeri üsler kurduğu ortaya çıktı. Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre Suriye’deki Esad rejiminin çökmesinden hemen sonra 1967’den bu yana süren Golan Tepeleri’ndeki işgali genişleten İsrail ordusu, girdiği bölgelerde kalıcı olma yönünde adımlar atıyor. WP’nin uydu görüntüleri ve bölge halkının ifadelerine dayandırdığı haberine göre bölgede iki askeri üssün inşasına başlayan İsrail ordusu, üçüncüsü için de hazırlık halinde. Söz konusu üsleri işgal altındaki Golan Tepeleri’ne toprak yollarla bağlayan İsrail ordusu, buradaki askeri pozisyonunu güçlendirme peşinde. Esad rejiminin çökmesiyle birlikte eski anlaşmaların yürürlükten kalktığını savunan Tel Aviv yönetimi, buradaki işgali güvenlik gerekçelerine bağlarken, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, bölgedeki Hermon Dağı’ndaki işgalin süresiz olacağını açıklamıştı.