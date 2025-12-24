Trump başladığı yere geri döndü: Grönland bizim olmalı

Haberin Devamı

Latin Amerika ülkesi Venezuela’yı abluka altına alan Trump yönetimi şimdi de gözünü tekrardan Danimarka’ya bağlı yarı özerk Grönland adasına çevirdi. Trump’ın Louisiana Valisi Jeff Landry’yi Grönland Özel Temsilcisi olarak ataması ve ‘Grönland’a sahip olmamız gerekiyor’ sözleri, yalnızca Danimarka’yı değil, Grönland yönetimini ve Avrupa Birliği’ni (AB) de karşısına aldı.

Jeff Landry

BAHANESİ GÜVENLİK

Önceki gün Florida’daki Mar-a-Lago kulübünde gazetecilere konuşan Trump, bölgenin Washington’ın ulusal güvenliği için hayati önem taşıdığını söyleyerek “Grönland’a ulusal güvenliğimiz için ihtiyacımız var, madenleri için değil. Bölgeye bir bakın, kıyı boyunca her yerde Rusya’nın ve Çin’in gemileri var. Oraya sahip olmalıyız” dedi. Trump, sosyal medya hesabından Landry’nin bu göreve gönüllü olduğunu söyledi. Landry ise Grönland görevinin valilik sorumluluklarını etkilemeyeceğini de vurguladı.

Haberin Devamı

DANİMARKA RAHATSIZ

Trump’ın bu adımı Danimarka’da büyük rahatsızlık yarattı. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, atamayı ‘çok can sıkıcı’ olarak nitelendirerek ABD’nin Kopenhag Büyükelçisi Kenneth Howery’nin bakanlığa çağrılacağını açıkladı. Rasmussen, Danimarka televizyonu TV2’ye yaptığı açıklamada, “Danimarka, Faroe Adaları ve Grönland’dan oluşan bir krallık olduğumuz sürece toprak bütünlüğümüzün altını oyacak hamleleri kabul edemeyiz” dedi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ortak açıklamalarında, “Uluslararası güvenlik gerekçesi öne sürülse bile başka bir ülkeyi ilhak edemezsiniz Grönland Grönlandlılara aittir ve ABD Grönland’ı devralamaz. Ortak toprak bütünlüğümüze saygı bekliyoruz” denildi.

AVRUPA’DAN TEPKİ

Trump’ın adımı Avrupa’da büyük tepki çekti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Toprak bütünlüğü ve egemenlik, uluslararası hukukun temel ilkeleridir. Bu ilkeler yalnızca AB için değil, dünya genelindeki tüm ülkeler için de hayati öneme sahiptir” açıklamasını yaparken, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da, “Grönland, Danimarka Krallığı bünyesinde özerk bir bölgedir. Bu statüye ilişkin herhangi bir değişikliğe yalnızca Grönlandlılar ve Danimarkalılar karar verebilir” dedi.

BİLGİ NOTU

Haberin Devamı

Yaklaşık 57 bin kişinin yaşadığı Grönland, 1979’dan bu yana kapsamlı bir öz yönetime sahip olsa da savunma ve dış politikada Danimarka’ya bağlı. Grönlandlıların çoğu Danimarka’dan nihai bağımsızlığı desteklerken, ABD’nin bir parçası olmaya karşı çıkıyor. Eriyen buzulların yeni deniz yollarını açtığı Arktik’te ABD, Çin ve Rusya arasındaki rekabet artarken, Grönland NATO ve ABD güvenlik planlamasında kritik bir konumda bulunuyor.

TRUMP’TAN ‘ALTIN FİLO’

Donald Trump, son teknoloji üretimi gemilerden ‘Altın Filo’ kuracaklarını açıkladı. ‘Trump sınıfı’ diye anılacak gemiler için Trump “Herhangi bir savaş gemisinden açık ara 100 kat daha güçlü olacaklar” dedi.

Haberin Devamı

TRUMP: MADURO İSTİFA ETMELİ

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Amerika ülkesi Venezuela’ya yönelik askeri ve ekonomik baskıyı artırmaya devam ettiklerini ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun istifa etmesinin ‘akıllıca’ olacağını söyledi. Florida’daki evinde gazetecilerle görüşenTrump, Washington’un tehditlerinin Maduro’yu 12 yılın ardından görevinden ayrılmaya zorlamak için yapılıp yapılmadığı sorusunu ise, “Bu ona kalmış, ne yapmak istediği ona bağlı. Bence bunu yapması akıllıca olur” diyerek yanıtladı. Venezuela lideri Maduro da Trump’a resti çekerek, “Bence Başkan Trump, kendi ülkesindeki sorunlarla ilgilenmeli” dedi. Maduro, “Trump ekonomik ve sosyal konulara odaklansa, dünyayla ilişkileri daha iyi olur. Her başkan kendi işine bakmalı” ifadelerini kullandı.