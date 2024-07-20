Trump: Başkan olunca Ukrayna'daki savaşı bitirip barış getireceğim

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Eski ABD Başkanı ve Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimine aday olan Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump görüşmeye dair kendisine ait sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık. Beni başarılı geçen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi ve ABD başkanlığım için tebrik etti. Geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen iğrenç suikast girişimini kınadı ve ABD halkının bu zamanlarda birlik ruhuyla bir araya geldiğini belirtti. Ben ABD'nin bir sonraki Başkanı olarak dünyaya barış getireceğim ve çok sayıda cana mal olan, sayısız masum aileyi mahveden savaşı sona erdireceğim" ifadelerini kullandı.

Zelenski ise görüşmeye dair yaptığı paylaşımda, "Adaylığı nedeniyle tebrik etmek ve Pensilvanya'da uğradığı şok edici suikast girişimini kınamak için Donald Trump ile görüştüm. Ülkemizin özgürlüğünü ve bağımsızlığını korumaya yönelik iki partili ve iki meclisli ABD cdesteğinin hayati önemine dikkat çektim. Ukrayna, Rus terörüne direnme yeteneğimizi güçlendirmedeki yardımlarından dolayı ABD'ye her zaman minnettar olacaktır. Şehirlerimize ve köylerimize yönelik Rus saldırıları her gün devam ediyor. Barışı adil ve gerçekten kalıcı kılabilecek adımları yüz yüze görüşme konusunda Trump ile mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

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ANKETLERDE TRUMP YÜKSELİŞTE, BIDEN DÜŞÜŞTE

CBS News'in ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin anketine göre, eski Başkan Trump'ın oy oranı kendisine yönelik suikast girişiminin ardından yüzde 52'ye yükselirken, mevcut Başkan Joe Biden'ın oy oranı ise yüzde 47'ye geriledi.

CBS News, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin 16-18 Temmuz'da vatandaşlara kime oy vereceklerini sordu.

Ankete göre Donald Trump, kendisine yönelik suikast girişiminin ardından rakibi Biden'a üstünlüğünü artırdı.

3 Temmuz'da yapılan ankette göre yüzde 50 oy alacağı tahmin edilen Trump, güncel ankette oy oranını yüzde 52'ye çıkardı.

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Biden'ın oy oranı ise 3 Temmuz'daki ankette yüzde 48 iken, mevcut ankette yüzde 47'ye düştü.

Anket katılımcılarının yüzde 54'üne göre Trump, kendisine yönelik suikast girişiminin ardından birleştirici bir tavır takındı.

Biden'ın seçimden çekilmesi ihtimalinde Demokratların adayı olarak değerlendirilen Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Trump'ın karşılaşması durumunda ise eski Başkan yine önde görülüyor.

Bu durumda Trump'ın oyların yüzde 51'ini, Harris'in ise yüzde 48'ini alacağı tahmini yapılıyor.