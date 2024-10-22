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"Trump başkan olsaydı, Vladimir Putin Kiev'de oturuyor olacaktı"

Güncelleme Tarihi:

#Abd#Harris#Trump
Trump başkan olsaydı, Vladimir Putin Kievde oturuyor olacaktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 11:28

Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris "Donald Trump başkan olsaydı, Vladimir Putin Kiev'de oturuyor olacaktı." dedi ve Trump'ın seçilmesinin ciddi sonuçları olacağını savundu.

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Harris, ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Trump'ın "ciddiyetsiz bir adam" olduğunu iddia etti.

Kamala Harris, "(Trump'ın) Bir kez daha ABD başkanı olmasının sonuçları son derece ciddi olacaktır." dedi.

"Donald Trump başkan olsaydı, Vladimir Putin Kiev'de oturuyor olacaktı." diyen Harris, Trump'ın "hayranlık duyduğu ve güçlü olarak gördüğü kişileri memnun etmek istediğini" söyledi.

Harris, Trump'ın "pandemi döneminde Kovid-19 testlerini kişisel kullanımı için gizlice Putin’e gönderdiğini" belirtti.

Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını "bir günde çözeceğini" savunduğuna değinen Harris, "Amerikalılar olarak, ABD başkanının böyle bir meseleyi teslimiyet yoluyla çözmesi gerektiğini düşündüğümüzü sanmıyorum." diye konuştu.

Tüm dünyanın ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerini izlediğini dile getiren Harris, ABD müttefiklerinin seçimler konusunda "endişeli olduğunu" söyledi.

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#Abd#Harris#Trump

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