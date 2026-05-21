×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump: Başkan Erdoğan’la çok iyi bir görüşme yaptım

Güncelleme Tarihi:

#Siyaset#Dış İlişkiler#Erdoğan Trump Görüşmesi
Trump: Başkan Erdoğan’la çok iyi bir görüşme yaptım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2026 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile dün bir telefon görüşmesi yaptı.

Haberin Devamı

Bir ay içerisinde  ikinci kez telefonla görüşen Erdoğan ve Trump, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan görüşmede, bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını olumlu bir gelişme olarak gördüğünü, ihtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere desteğimizin süreceğini ifade etti.

Trump: Başkan Erdoğan’la çok iyi bir görüşme yaptım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de istikrar ortamının kök salmasının tüm bölge için önemli bir kazanım olduğunu, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğini, ayrıca Lübnan’daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü, Zirve’nin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterdiklerini ifade etti.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınErdoğan, o cümleyi neden kullandıErdoğan, o cümleyi neden kullandıHaberi görüntüle

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, ABD Başkanı Trump’a önceki gün ABD’nin San Diego kentindeki bir camiye düzenlenen menfur saldırı nedeniyle taziyelerini iletirken, Türkiye’nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu söyledi.     

ÇOK İYİ BİR MÜTTEFİK

ABD Başkanı Donald Trump görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada  “Başkan Erdoğan’la çok iyi bir görüşme yaptım. Çok iyi bir ilişkimiz var. Bazı çok çetin  insanlarla ilişkilerim olması çok güzel değil mi? O çetin bir adam ama onunla hiç kimsenin sahip olmadığı bir ilişkim var. O çok iyi bir müttefik. Bazı insanlar bunu sorgulayabilir ama bence o harika bir müttefik ve halkı ona büyük saygı duyuyor” diye konuştu.

Gözden KaçmasınOrtadoğu’nun en ilginç paradokslarından biriOrtadoğu’nun en ilginç paradokslarından biriHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Siyaset#Dış İlişkiler#Erdoğan Trump Görüşmesi

BAKMADAN GEÇME!