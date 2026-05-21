Trump: Başkan Erdoğan’la çok iyi bir görüşme yaptım

Bir ay içerisinde ikinci kez telefonla görüşen Erdoğan ve Trump, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan görüşmede, bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını olumlu bir gelişme olarak gördüğünü, ihtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere desteğimizin süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de istikrar ortamının kök salmasının tüm bölge için önemli bir kazanım olduğunu, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğini, ayrıca Lübnan’daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü, Zirve’nin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, ABD Başkanı Trump’a önceki gün ABD’nin San Diego kentindeki bir camiye düzenlenen menfur saldırı nedeniyle taziyelerini iletirken, Türkiye’nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu söyledi.

ÇOK İYİ BİR MÜTTEFİK

ABD Başkanı Donald Trump görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada “Başkan Erdoğan’la çok iyi bir görüşme yaptım. Çok iyi bir ilişkimiz var. Bazı çok çetin insanlarla ilişkilerim olması çok güzel değil mi? O çetin bir adam ama onunla hiç kimsenin sahip olmadığı bir ilişkim var. O çok iyi bir müttefik. Bazı insanlar bunu sorgulayabilir ama bence o harika bir müttefik ve halkı ona büyük saygı duyuyor” diye konuştu.