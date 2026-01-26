Trump basına açıkladı… ‘Maduro operasyonunda gizli bir silah kullandık’

×
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 07:00

ABD’nin 3 Ocak’ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’i kaçırdığı askeri operasyonla ilgili, ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

 Trump, New York Post gazetesine verdiği demeçte, “Discombobulator” (sersemleştirici) adını verdiği gizli bir silahın operasyonda kullanıldığını söyledi. Silahın düşman ekipmanlarını devre dışı bıraktığını iddia eden Trump, “Roketlerini hiç ateşleyemediler. Rus ve Çin yapımı roketleri vardı ve tek bir tanesini bile ateşleyemediler. Biz içeri girdik, onlar düğmelere bastı ve hiçbir şey çalışmadı” ifadelerini kullandı.

“İnanın çok isterdim ama bu konuda konuşmama izin yok” diyen ABD Başkanı’nın sözleri, operasyona ilişkin daha önce ortaya atılan iddialarla paralellik gösteriyor. Operasyon sonrası Venezuelalı askerleri radarların aniden kapandığı, dronların bölge üzerinde belirdiği ve yoğun bir ses dalgasının güvenlik güçlerinde burun kanaması ile kan kusma ve bilinç kaybına yol açtığını anlatmıştı.

