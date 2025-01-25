Trump, Başbakan'a Grönland'ı satın almak istediğini söyledi... Çok sert bir konuşmaydı, Danimarka artık kriz modunda!

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20 Ocak'ta başkanlık görevine resmen başlayan Donald Trump, geçtiğimiz hafta Danimarka başbakanı Mette Frederiksen ile 45 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray görüşmenin içeriği ile ilgili bir açıklama yapmadı ancak konuya yakın kaynaklara göre Frederiksen, telefon konuşmasında Danimarka krallığının özerk bir parçası olan Grönland'ın satılık olmadığını vurguladı, Trump ise bu konuda son derece 'ciddi' olduğunu söyledi.



Financial Times gazetesine konuşan 5 Avrupalı yetkili görüşmenin 'çok kötü' geçtiğini öne sürüyor.

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İsmi açıklanmayan yetkililer, Danimarka başbakanının adanın satılık olmadığını vurguladığını ancak askeri üsler ve madenlerin işletilmesi konusunda daha fazla işbirliği teklif ettiğini, Trump'ın ise agresif ve çatışmacı bir tavır izlediğini iddia ettiler.

İddialara göre Trump telefon konuşmasında çok sert konuştu ve Danimarka'yı hedefli gümrük vergileri gibi özel önlemlerle tehdit etti.



Kaynaklardan biri görüşmeyi 'korkunç' olarak değerlendirdi ve Trump'ın soğuk bir duş etkisi yarattığını anlattı:

"Çok sertti. Daha önce bunu çok ciddiye almıyorduk ancak artık ciddi ve çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum.”

Diğer bir kaynak Trump'ın niyetinin oldukça açık olduğunu belirtip 'Danimarka artık kriz modunda' derken, bir diğeri de Danimarkalıların artık gerçekten endişelenmeye başladığını vurguladı.

ASKER GÜÇ SEÇENEĞİNİ BİLE GÖZARDI ETMİYOR

ABD'li New York Post gazetesine göre de Trump bu konuda oldukça ciddi hatta 'askeri güç' kullanma seçeneğini bile göz ardı etmiyor.

Trump'ın ekibi daha önce gazeteye yaptığı açıklamada başkanın Grönland'ı alma konusunda 'yüzde yüz ciddi' olduğunu söylemişti.

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NATO MÜTTEFİKLERİ ARASINDAKİ KRİZ DERİNLEŞTİ

Financial Times gazetesine göre, pek çok Avrupalı yetkili Trump'ın Grönland çıkışının NATO toprakları üzerinde daha fazla nüfuz kazanmak için bir pazarlık manevrası olduğunu düşünmüştü ancak Frederiksen ile yapılan görüşme bu umutları yıktı ve NATO müttefikleri arasındaki dış politika krizini derinleştirdi.



Grönland'ın merkezinde yer aldığı Arktik bölgesi, Rusya, Çin ve ABD'nin nüfuz mücadelesi verdiği bir bölge haline geldi. Trump Rusya'nın ve Çin'in bölgedeki artan varlığına karşı ABD'nin Kuzey Kutbu'ndaki etkisini güçlendirmek istiyor. Grönland’ın zengin kaynaklarından da faydalanmak isteyen ABD başkanı, ülkesinin bu bölgedeki ekonomik etkisini artırmak konusunda oldukça kararlı görünüyor.



ABD medyasında yer alan haberlerde Grönland'in ABD topraklarına katılması durumunda bunun ülkenin şimdiye kadarki en büyük toprak edinimi olacağı belirtiliyor.



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Danimarka ise Trump'a çok sert bir cevap vermemekle birlikte bölgede dikkat çeken önlemler almaya başladı.

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen geçtiğimiz haftalarda Grönland'ın savunmasını 1,5 milyar dolarlık yeni kaynakla destekleyeceklerini duyurdu.



Kopenhag hükümeti, Grönland'daki komuta merkezindeki personel sayısını arttırmayı ve adanın havaalanlarını F-35 savaş uçaklarını kaldıracak şekilde geliştirmeyi planlıyor.