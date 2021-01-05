Trump: Bana o oyları bulun

ABD’de Demokrat aday Joe Biden’ın kazandığı seçim sonuçlarına itirazını sürdüren ABD Başkanı Donald Trump’ın kritik Georgia eyaletindeki neticeyi değiştirme çabası ülkeyi karıştırdı. Amerikan Washington Post gazetesi, Trump ile Cumhuriyetçi Partili Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger’ın geçen cumartesi yaptığı telefon görüşmesinin kayıtlarını yayınladı.

‘YANLIŞ BİR ŞEY YOK’

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin kaydında, seçimlerde hile yapıldığını ve Georgia’da kendisinin kazandığını savunan Trump’ın, “Tek istediğim şey bu: 11 bin 780 oyu bulmak istiyorum, çünkü bu eyaleti biz kazandık” şeklindeki sözleri dikkat çekti. Kayıtta, Eyalet Sekreteri’ni ikna edip, üzerinde baskı kurmaya çalışan Trump’ın, eyaletin en üst düzey seçim yetkilisi olan Raffensperger’e, “Sadece yeniden hesapladığınızı söyleyin, bunda yanlış bir şey yok” dediği duyuluyor.

İKNA EDEMEMİŞ

Raffensperger ise, “Sayın Başkan, buradaki zorluk elinizdeki verilerin yanlış olması” diye yanıt veriyor. Israrlardan sonuç alamayınca Trump, Eyalet Sekreteri’ni tehdit ederek, “Neler yapıldığını biliyorsun ve bunu rapor etmiyorsun. Bu ceza gerektiren bir suç. Bunun olmasına izin veremezsin. Bu, senin ve avukatın için büyük bir risk” ifadesini kullanıyor. Yenilgiyi kabul etmeyen Trump’ın, “Georgia’yı kaybetmiş olma ihtimalim yok, bu olmuş olamaz. Yüzbinlerce oyla kazandık” şeklindeki sözleri de kayıtta yer aldı.

TWITTER’DA SÜRDÜ

Ses kaydının yayımlanmasının ardından Trump, bu defa Raffensperger’a yönelik baskısını Twitter’da sürdürdü. Trump, Cumhuriyetçi Eyalet Sekreteri’nin, eyaletteki “seçim hileleriyle ilgili hiçbir fikrinin olmadığını” ileri sürdü. Bu ithama kendi Twitter hesabından yanıt veren Raffensperger ise yaptığı açıklamada, “Tüm saygımla Bay Başkan: Söylediğiniz şey doğru değil, doğrular ortaya çıkacaktır” dedi. Dün bir basın toplantısı düzenleyen Georgia eyaletinin seçim sisteminden sorumlu müdürü Gabriel Sterling de, Trump’ın, sayımda yolsuzluk yapıldığı yönündeki iddialarının aksine işaret eden tüm kanıtları gördüğünü, ancak buna rağmen seçmenleri yanıltmayı sürdürdüğünü söyledi.

KONGRE OTURUMU

Georgia’da sonuçlar, 11 bin 779 farkla Joe Biden lehine tescil edilmişti. Bu eyaletin 16 Seçici Kurul delegesi bulunuyor. Yarın Kongre’de yapılacak ortak oturumda, Seçiciler Kurulu’nun Biden lehine verdiği kararın tescil edilmesi bekleniyor. Normalde sakin geçen bu prosedürün bu kez gergin bir ortamda gerçekleşeceği öngörülüyor. 11 Cumhuriyetçi senatör, oturumda Biden’ın resmen kazandığının tescil edilmesine karşı çıkacaklarını duyurmuştu.

BİLGİ NOTU

ABD’de iki turlu seçim yapılıyor. Her eyaletin belli bir seçici delegesi bulunuyor. En çok oyu alan aday, o eyaletin tüm delege oylarını almış oluyor. Delegeler de Seçici Kurulu oluşturuyor. 14 Aralık’ta toplanan Seçiciler Kurulu’nda yapılan oylamada 306’ya 232 oy ile Biden, başkan seçilmişti. Joe Biden’ın 20 Ocak’ta yemin ederek, göreve başlaması bekleniyor.

SENATO’NUN KADERİNİ GEORGİA BELİRLEYECEK

ABD’de 3 Kasım’daki Senato seçimleri, Georgia eyaletindeki belirsizlik nedeniyle hâlâ tamamlanmış değil. 3 Kasım’da yüzde 50 çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle kazananların belli olmadığı ve bugün yapılacak ikinci tura kalan Georgia eyalet seçimlerinde, kazanan parti Senato’da iki sandalyenin daha sahibi olacak. Seçimler öncesi adaylar birbirine yakın seyrederken, hali hazırda 50 senatöre sahip Cumhuriyetçi Parti’nin kazanmaya daha yakın olduğu belirtiliyor. Başkan kim olursa olsun, Georgia seçimleri, Senato’nun hangi partinin kontrolünde olacağını belirlemesi bakımında önem taşıyor. Yaklaşık 30 yıldır Cumhuriyetçilerin galip çıktığı eyalette, iki Demokrat aday da kazanırsa, Senato’da eşitlik sağlanmış olacak. Bu durumda, ABD yasalarına göre, kararlarda belirleyici oy yeni Başkan Yardımcısı Kamala Harris’ten gelecek.